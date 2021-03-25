Argeus Travel & Events ve Ahmet Arslan tarafından, Merrell'ın isim sponsorluğunda 3 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Merrell Alanya Ultra Trail 2021, dünyaca ünlü atletlere ev sahipliği yapacak. Denisa Dragomir, Geogia Tindley, Vanessa Gebhardt, Hector Haines, Lina El Kott ve Sanna El Kott gibi Merrell'ın uluslararası başarılara imza atmış atletleri, bu organizasyon için Alanya'da olacak.

76 km mesafeli Merrell Alanya Ultra Trail, 48 km mesafeli Taurus Mountain Marathon, 28 km mesafeli Keykubat Mountain Run ve 17 km mesafeli Alaiye Short Trail olmak üzere her seviyeden atlete farklı seçenekler sunacak olan organizasyona yüzlerce koşu tutkununun katılması bekleniyor.

2021 yılının ilk uzun mesafeli patika koşularından biri olacak

Merrell'ın destek vereceği Alanya Ultra Trail 2021, aynı zamanda yılın ilk uzun mesafeli patika koşularından biri olacak. Koşucuların ve görevlilerin sağlığını korumak adına sosyal mesafe, temizlik, maske zorunluluğu, kişisel yiyecek ve içecek temini, kayıt ve kit alımlarının temassız hale getirilmesi gibi gerekli tedbirlerin alınacağı organizasyon, elit atlet katılımı ile de fark oluşturacak.

Daha önce çok önemli yarışlarda birincilikler ve şampiyonluklar elde eden Büyük Britanyalı Hector Haines ve Georgia Tindley, Rumen Denisa Dragomir, Alman Vanessa Gebhardt, İsveç'ten Lina El Kott ve Sanna El Kott gibi isimlerin katılacağı organizasyonda ülkemizden de Mehmet Soytürk gibi önemli isimler yarışacak.

Merrell'ın; dileyen herkesin patika koşusu yapabilmesini sağlamak, patika koşusunun doğru ve sağlıklı şekilde yapılması konusunda pratik ve teorik eğitimler vermek, bu spora gönül veren kişileri buluşturmak ve doğada bir arada keyifle vakit geçirmelerini sağlamak için hayata geçirdiği OneTrail projesinde yer alan Özgür Tetik, İbrahim Bitiş, Bahar Baltacı ve Nuray Bulut Göktepe de organizasyonda Merrell Running Team olarak koşacak.