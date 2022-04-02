Merrell Alanya Ultra Trail 2022'de ilk birinciler belli oldu

Merrell Alanya Ultra Trail 2022'de 48 km'lik Taurus Mountain Marathon'da Amir Ahmadbeigi, 28 km'lik Keykubat Mountain Run'da Artem Kuftyrev, 17 km'lik Alaiye Short Trail'de de Mehmet Aydıngör birinci oldu

Argeus Travel & Events ile 'Dağların Arslanı' Ahmet Arslan tarafından, Merrell Türkiye'nin isim sponsorluğunda 'Deniz - Güneş - Koşu' temasıyla gerçekleştirilen patika koşusu organizasyonu Merrell Alanya Ultra Trail 2022'de üç yarışın birincileri belli oldu. 34 ülkeden 703 sporcunun start aldığı yarışlarda sporculara Alanya'nın tarihi binaları, doğal güzellikleri, muz ve narenciye bahçeleri eşlik etti. Organizasyonun en uzun mesafeli yarışı olan 76 km'lik Merrell Alanya Ultra Trail'in birincileri ise ilerleyen saatlerde belli olacak.

Tüm katılımcılardan olumlu geri dönüşler alan ve elit sporcuların da parkura çıktığı organizasyonda Taurus Mountain Marathon, Keykubat Mountain Run ve Alaiye Short Trail'de ilk üçler şu şekilde sıralandı:

Taurus Mountain Marathon Genel Klasman

1 - Amir Ahmadbeigi (İran) - 05 saat 07 dakika 45 saniye 58 salise

2 - Oğuzhan Emre Singer (Türkiye) - 05 saat 08 dakika 32 saniye 01 salise

3 - Hamidreza Goudarzi (İran) - 05 saat 11 dakika 44 saniye 28 salise

Taurus Mountain Marathon Kadınlar

1 - Megan Erspamer (Amerika Birleşik Devletleri) - 05 saat 40 dakika 52 saniye 76 salise

2 - Aina Cusi Batlle (İspanya) - 06 saat 04 dakika 12 saniye 86 salise

3 - Valentyna Horban (Ukrayna) - 06 saat 11 dakika 35 saniye 20 salise

Keykubat Mountain Run Genel Klasman

1 - Artem Kuftyrev (Rusya) - 02 saat 38 dakika 47 saniye 98 salise

2 - Egor Gavrilov (Rusya) - 02 saat 46 dakika 37 saniye 19 salise

3 - Hossein Niroomandi (İran) - 02 saat 49 dakika 12 saniye 27 salise

Keykubat Mountain Run Kadınlar

1 - Laia Montoya Garcia (İspanya) - 03 saat 08 dakika 42 saniye 87 salise

2 - Maria Kolpakova (Rusya) - 03 saat 57 dakika 52 saniye 68 salise

3 - Ezgi Kar (Türkiye) - 04 saat 05 dakika 10 saniye 79 salise

Alaiye Short Trail Genel Klasman

1 - Mehmet Aydıngör (Türkiye) - 01 saat 55 dakika 35 saniye 65 salise

2 - Natalia Gyurten (Rusya) - 01 saat 59 dakika 13 saniye 77 salise

3 - Enes Erol (Türkiye) - 02 saat 04 dakika 43 saniye

Alaiye Short Trail Kadınlar

1 - Natalia Gyurten (Rusya) - 01 saat 59 dakika 13 saniye 77 salise

2 - Anna Gavrilova (Rusya) - 02 saat 15 dakika 06 saniye 74 salise

3 - Nataliia Blagonravova (Rusya) - 02 saat 21 dakika 41 saniye 67 salise