Mersin'in yöresel lezzetleri Kadıköy'de görücüye çıktı

Mersin Gelecek Platformu (MEGEP) tarafından 21-25 Aralık tarihleri arasında Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek Mersin Tanıtım Günleri'nin tanıtımı Kadıköy'de yapıldı. Tanıtım programında vatandaşlara davul zurna eşliğinde Mersin tantunisi, Anamur muzu, çilek, narenciye ve köme ikram edildi.

"Mersin İstanbul'a Gidiyor" sloganıyla Mersin Gelecek Platformu (MEGEP) tarafından 21-25 Aralık tarihleri arasında Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek Mersin Tanıtım Günleri'nin tanıtım ve duyuru programı Kadıköy Rıhtım'da gerçekleştirildi. Tanıtım programına katılan vatandaşlara davul ve zurna eşliğinde Mersin tantunisi, narenciye, Anamur muzu ve köme ikramında bulunuldu. Tanıtım renkli görüntülere sahne oldu.

Mersin Güç Birliği Platformu Başkan Yardımcısı Ali Ülkü, “Bugün burada 21-25 Aralık tarihlerinde yapılacak olan ve İstanbul'da ilk defa yapılan daha önce Feshane'de yapılmış ama böyle bir etkinlik değildi, Mersin Tanıtım Günleri'nin lansmanını yapıyoruz. Maltepe'de Mersin'in tanıtım günlerini 21-25 Aralık'ta yapacağız. Mersin, Türkiye'nin 10. büyük şehridir. Bu şehri tanıtmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunun için de bir araya geldik. Elimizden geldiği kadar Mersin'in tarihini, turizmini, tarımını, gastronomisini anlatmak için buradayız. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Mersin Gelecek Platformu Başkanı Hasan Gezer, “21-25 Aralık tarihlerinde 5 gün boyunca Maltepe Etkinlik Alanı'nda Mersin memleket günleri organize edildi. İstanbul'da yaşayan tüm Mersinlileri ve İstanbulluları etkinlik alanına davet ediyoruz. Kanyonlarıyla, antik kentleriyle, şelaleleriyle, mağaralarıyla bir tarih ve turizm kenti olan Mersin'in aynı zamanda dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar tarım ürünlerinin zenginliği olan Mersin'in tüm güzelliklerinin sergileneceği Mersin'i tanıtacağımız günlerde etkinlikler olacak” dedi.