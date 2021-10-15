Mert Günok eski takımına karşı

Beşiktaş’ın milli file bekçisi Mert Günok, Başakşehir karşısında eski takımı önünde ilk 11’de sahaya çıktı.
Beşiktaş'ın milli file bekçisi Mert Günok, Başakşehir karşısında eski takımı önünde ilk 11'de sahaya çıktı.
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı milli file bekçisi Mert Günok, siyah-beyazlı forma altında eski takımına karşı sahaya çıktı. 2017 yılında Bursaspor'dan Başakşehir'e transfer olan ve 4 sezon boyunca turuncu-lacivertli takımın formasını giyip 1 kez de şampiyonluk yaşayan Mert, sezon başında Beşiktaş'a transfer olarak 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Mert Günok bu sezon 3-2 kazanılan Antalyaspor ve 2-1 kaybedilen Altay maçlarında 90 dakika sahada kalırken, Beşiktaş forması altında 3. maçına eski takımı Başakşehir karşısında çıktı.