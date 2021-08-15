İhlas Haber Ajansı

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Mert Günok, resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, milli kaleci Mert Günok’u kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş, milli kaleci Mert Günok'u kadrosuna kattığını açıkladı.


Siyah-beyazlılar, sağlık kontrolünden geçen milli file bekçisi Mert Günok ile 3 yıllık anlaşma imzaladı. Beşiktaş'tan transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, tecrübeli milli kaleci Mert Günok ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mert Günok'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

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