Mert Hakan ilk kez 11'de

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, bu sezon Süper Lig'de ilk kez 11'de yer aldı.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Giresunspor mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş ilk kez 11'de sahada yer alıyor. Daha önce Süper Lig'de oynanan müsabakalarda Yandaş, Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarında sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken, Sivasspor mücadelesinde ise Teknik Direktör Vitor Pereira tarafından şans verilmemişti. Mert Hakan sadece Altay ve Başakşehir mücadelelerinde toplamda 27 dakika süre alırken, Pereira tarafından Giresunspor maçında 11'de şans verildi.