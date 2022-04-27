Mert Hakan Yandaş, takımla çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlıktan dönen Mert Hakan Yandaş takımla çalışırsen, Osayi-Samuel ise saha çalışmalarına start verdi.

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan Mert Hakan Yandaş takımla çalışırken, Bright Osayi-Samuel saha çalışmalarına başladı. Kim Min-jae takımdan ayrı bireysel özel program dahilinde yaptığı çalışmayla günü tamamlarken, Miguel Crespo, Dimitris Pelkas ve Attila Szalai'nin tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, cuma akşamı sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.