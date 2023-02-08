İhlas Haber Ajansı

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Mert Hakan Yandaş'tan yardım çalışmalarına destek

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Ülker Stadyumu’ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Ülker Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.


Fenerbahçe, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş da katıldı. Mert Hakan, Ülker Stadyumu'nda yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.

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