Merve Özbey, Ataşehir'de sevenleriyle buluşacak

Ataşehir'de konser maratonu son günlerin popüler isimlerinden Merve Özbey ile devam ediyor.

"Vuracak" adlı parçasıyla müzik listelerinde üst sıralarda yer alan Merve Özbey, Cumartesi günü hayranlarıyla Ataşehir'de buluşacak. Watergarden İstanbul Havuz Sahne'de 2 saat boyunca performans sergileyecek olan Merve Özbey'e su, ateş ve lazer gösterileri eşlik edecek.

Cumartesi günü 20.00'da başlayacak konser tüm ziyaretçilere ücretsiz olacak. Watergarden İstanbul çocuklar için eğlenceli aktivitelerine hız kesmeden devam ediyor. Cumartesi günü minik ziyaretçiler ile buluşacak olan Oyuncaklar Ülkesi ile Pazar Günü gerçekleşecek Fındıkkıran Çocuk Müzikali çocuklara eğlenceli dünyanın kapılarını aralayacak. Saat 16.00'da Taze Pazar Katı'nda gerçekleşecek müzikaller ücretsiz olacak.