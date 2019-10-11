İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mesai arkadaşı tarafından öldürülen doktorun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Mesai arkadaşı Yavuz Sümter tarafından bıçaklanarak öldürülen doktor Kaan Erol’un cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

Mesai arkadaşı Yavuz Sümter tarafından bıçaklanarak öldürülen doktor Kaan Erol'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.


Sabah saatlerinde Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesinde doktor olan Kaan Erol, tartıştığı meslektaşı Yavuz Sümter tarafından 40 bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Olayın ardından Erol'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Doktor Kaan Erol'un otopsi işlemleri sürerken cenazeyi teslim almaya ailesinin yanı sıra mesai arkadaşları da Adli Tıp Kurumu önünde bekledi. Burada bekleyen acılı aile, gözyaşlarına hakim olamazken talihsiz doktorun cenazesi defnedilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.