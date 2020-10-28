Mesailerin erken bitmesiyle trafikte yoğunluk oluştu

Araçlar güçlükle ilerken, yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün mesailer erken bitti. Mesailerin erken bitmesiyle vatandaşlar yollara döküldü. TEM Otoyolu, Mahmutbey Gişeleri ve İstoç çevresinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi. Görüntülerde yoğunluk nedeniyle trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği ve araçların güçlükle ilerlediği görüldü.