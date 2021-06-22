MESAM'da yeni yönetim seçiliyor

Türkiye'nin en büyük sanatçı örgütlerinden biri olan MESAM'da yeni yönetim belli oluyor. Yönetime aday olan usta TRT sanatçı Cengizhan Sönmez, “30 Haziran'da MESAM'a saygı, sevgi ve nezaket dilini yeniden getireceğiz” dedi.

Türkiye'nin en büyük sanatçı örgütlerinden biri olan Musiki Eserleri Meslek Birliği'nde (MESAM) seçim var. 30 Haziran'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak genel kurulda Sümer Ezgü, Recep Ergül ve Cahit Berkay grupları yarışacak. 30 Haziran'da gerçekleşecek MESAM yönetimine aday olan Sümer Ezgü'nün grubu ‘MESAM Birlik ve Yenilik Grubu' adına aday olan usta TRT sanatçı Cengizhan Sönmez, “Birçok önemli projemizin yanı sıra en önemlisi “Birlik ve Yenilik Grubu” olarak biz, 30 Haziran'da MESAM'a saygı, sevgi ve nezaket dilini yeniden getireceğiz. Ülkemizin kültür ve sanat emekçileri olarak bunu hak ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Sönmez, “Bir kaç kişiye değil, bütün adaylara dikkatle bakmalarını, tevatürlere değil projelere kulak vermelerini rica ediyorum” dedi.

“Gerçek sanatçının gayretinden, ilhamından haberdar mıyız?”

Cengizhan Sönmez açıklamalarına şöyle devam etti: “Gerçek sanatçının gayretinden, ilhamından haberdar mıyız? Toplumda herkesin bir işi, mesleği, mesaisi, evine ekmek götürmek için çalıştığı iş yerleri var. Hiç düşünüyor muyuz bu müzik eserlerini üreten bestecilerin, söz yazarlarının geçimini nasıl sağladıklarını? İşte MESAM bunun için var. 30 Haziran'da Genel Kurul var. İki yıllığına yeni bir yönetim ve üst kurullar seçeceğiz. Müziğin dilini, notayı bilen, hem akademik, hem sahne çalışmalarıyla, hem de eserleriyle tanınan sanatçılarımızın bu görevlerde bulunması, temsil açısından MESAM'ı daha güçlü kılmıştır. MESAM Birlik ve Yenilik grubu olarak bizim de en çok odaklandığımız, eser sahiplerinin telif gelirlerini arttırmaya yönelik çalıştığımız konu dijital alan” dedi.

Sönmez, “Tüm üyelerimizin sosyal medyadan grubumuzu takip etmelerini, bir kaç kişiye değil, bütün adaylara dikkatle bakmalarını, tevatürlere değil projelere kulak vermelerini rica ediyorum. Çıkacak sonuçlar hepimizin, çocuklarımızın, hatta torunlarımızın geleceğidir” diye devam etti.