Meserretçioğlu çiftinden İstanbul Bienali'ne tam not

Bu yıl 17'incis düzenlenen İstanbul Bienali'ni gezen Meserretçioğlu Yatırım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Meserretçioğlu, “Bizler aile olarak sanat ve sanatçının öneminin bilinciyle sanata elimizden gelen katkı ve desteği her daim sunuyoruz” dedi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen '17. İstanbul Bienali' sanatseverlerle buluştu. İki haftadır devam eden sergi, iş ve cemiyet hayatının da seçkin isimleri ile birlikte sanatseverler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Bienali son olarak eşi Burcu Meserretçioğlu ile birlikte gezen Meserretçioğlu,Yatırım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Meserretçioğlu,

“İstanbul Bienali'ni çok önemli ve anlamlı buluyorum” dedi.

Bienal çerçevesinde yer alan Suna ve İnan Kıraç Vakfına ait olan Pera Müzesi'ndeki sunumları da izleyen ve eserleri inceleyen Meserretçioğlu çifti hayranlığını gizleyemedi. Bienal ve eserler hakkında bilgiler alan Murathan Meserretçioğlu, “Bizler aile olarak sanat ve sanatçının öneminin bilinciyle sanata elimizden gelen katkı ve desteği her daim sunuyoruz. Değerli büyüğüm Sayın Ömer Koç'un sanata olan özel ilgisini yakinen bilen biri olarak Koç grubunun sanata olan desteklerini ve bu minvalde sponsorluklarını çok önemli ve anlamlı buluyorum. Kadınlarımıza yönelik hemen hemen her gün gerçekleşen şiddet haberlerini üzüntü ve esefle takip ettiğimiz bu süreçte “Kadının Kamusal Hayatı” sergisini sadece kamusal anlamda değil, kadının yaşamın tüm alanlarındaki yeri ve anlamı çerçevesinde kıymetli bulduğumu belirtmek isterim. Oldukça keyif aldığımız bir ziyaret oldu. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh'nin üstlendiği 17. İstanbul Bienali'nde sanatçı, düşünür, yazar, şair, araştırmacı, mimar, balıkçı, etnomüzikolog, deniz bilimci, kukla ustası ve müzisyenlerin de aralarında bulunduğu 500'ün üzerinde katılımcının 50'yi aşkın projesi yer alıyor.

Bu yıl sergilenen eserlerle sonuçtan ziyade sürece odaklanan bienal, 20 Kasım'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.