Meserretçioğlu: “Döviz sıkıntısının kısa vadede çözümü Rus gazıdır”

Ülke olarak çok önemli bir seçimin arefesinde olduklarını belirten Meserretçioğlu Yatırım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Meserretçioğlu, “Ancak biliyorsunuz ki ticaret, şartlar ne olursa olsun durmaz ve yolunu bulur. Bu minvalde bir konuya dikkat çekmemiz lazım. Seçim sonucu her ne olursa olsun döviz sıkıntısı konusunu doğru şekilde çözmemiz lazım. Mevcut politikanın siyasi egemenlik noktasında doğru olduğunu düşünmemle birlikte geri planda ihtiyacımız olan dövizin bulunabilmesi hususunda elimizi çabuk tutmalıyız. Piyasada dövizin daralmasının etkileri ticarete, reel sektöre günden güne daha fazla yansır duruma geldi. Tabi bunu söylerken döviz borçlanması yolunu kesinlikle işaret etmemek lazım. Bu kadar direniş gösterdikten sonra kalkıp eski borç düzenine geçmek en yanlış hareket olacaktır. Kendi potansiyelimizle bu konuyu halletmemiz gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Bu durumda kısa vadede en hızlı olabilecek çözümün Rus gazının Türkiye tarafından tedarik edilip başta Avrupa olmak üzere talep eden ülkelere satışını yapmak olduğunu belirten Meserretçioğlu, “Bu konuyu ülke yönetimi gündeminde en ön sıralara almamız gerektiğini ve vakit kaybedilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun sağlanması ile birlikte bu dar boğazdan çıkılacak hatta Türk Lirası değeri hızlı bir yükselişe geçecektir” dedi.