Meserretçioğlu: "Kültürel sanat mirasımızı dünyaya taşıyabiliriz"

Bu yıl 26'ıncısı düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali'ne katılan Meserretçioğlu Yatırım Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı Murathan Meserretçioğlu, "Binlerce yıllık kültürel mirasımızı birleştirebilirsek sahip olduğumuz o güçlü sanat kültürünü dünyaya taşıyabiliriz” dedi.

Yaklaşık bir ay boyunca sürecek olan 26. İstanbul Tiyatro Festivali açılış oyunu sanatseverlerin ve İstanbulluların ilgisiyle karşılandı.

Maximum UNIQ Hall'da sahnelenen Kibarlık Budalası Remix oyunuyla başladı. Kapalı gişe oynayan oyuna sanatseverlerin ilgisi büyüktü. Cemiyetin ünlü simalarının da bulunduğu açılış oyunu prömiyerinde Koç Ailesi ile akraba olan Meserretçioğlu Ailesi üyelerinden isimler de yer aldı.

Yönetmenler M.Caner Alper ve Mehmet Binay'ın ilk tiyatro oyunu olarak sergilenen Kibarlık Budalası Remix, izleyenler tarafından büyük ölçüde olumlu not aldı.

Oyun çıkışında soruları cevaplayan İşadamı Murathan Meserretçioğlu, bu yılki sanat organizasyonlarının önemine dikkat çekerek, “İstanbul'un dünyanın önde gelen sanat merkezlerinden biri olması yolunda önemli çalışmalara ve girişimlere tanıklık ediyoruz. Bu yıl 26.sı düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali'nde bu hissiyatı alıyorsunuz. İlgi çok güzel ve aldığım duyumlar devamının da bu şekilde olacağı yönünde. Eğer bu destek bu şekilde devam eder ve İstanbulluların sanata olan bakış açısını ve yakınlığını ortaya çıkartabilir ve binlerce yıllık kültürel mirasımızı da bununla birleştirebilirsek sahip olduğumuz o güçlü sanat kültürünü dünyaya taşıyabiliriz” dedi.

Oyuna ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine Burcu Meserretçioğlu ise “Günümüze uyarlanmış çok güzel bir oyun izledik. Oyunda içeriğe ve verilmek istenen mesaja yönelik her geçen dakika anlam seviyesi yükseldi ve keyifli hale geldi. Finalde herkes mesajı aldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.” ifadelerine yer verdi.