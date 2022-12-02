Meserretçioğlu'ndan uluslararası ölçekli dev dijital proje

Türkiye'nin uluslararası ticaret alanında önde gelen yatırım gruplarından olan Meserretçioğlu Yatırım Grubu global ölçekli büyük bir proje üzerinde çalışıyor. Türkiye'nin vizyonu ve hedefleri paralelinde üzerinde çalışılan projeye ilişkin Gruptan yazılı açıklama yapıldı.

Ahşap paneller, ahşap ürünler, nakliyat, medya ve reklam gibi birçok alanda ulusal ve uluslararası düzeyde yatırımları ve faaliyetleri olan Meserretçioğlu Yatırım Grubu'nun global ölçekli büyük bir projenin hazırlık aşamasında olduğu öğrenildi.

Uluslararası hammadde ve yarı mamul ticaretinde önemli bir dijital altyapı yatırımı yapan grubun, 2023 yılında projeyi aktif edeceği bildirildi. Projeyi Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Meserretçioğlu'nun bizzat yönettiği ve takip ettiği öğrenildi.

Meserretçioğlu Yatırım Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamada ise proje hakkında kamuoyunda çıkan haberlere atıfta bulunularak, “Son dönemde Grubumuz ile ilgili medya ve sosyal medyada yer alan haberlere istinaden bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Grubumuz dahilinde yer alan şirketlerin tümünde ulusal ve uluslararası ölçekli projeler her daim yer almakta ve bu tür Ar-Ge çalışmalarına önemli paylar ayrılmaktadır. Tüm projelerimiz Türkiye'nin gelişimine ve hedeflerine ulaşması yolunda ortaya koyulan vizyon doğrultusunda üretilmekte ve yürütülmektedir. Son yıllarda ülkemizin belirlediği hedefler doğrultusunda önemli görülen başlıklar altında yürütülen çalışmalar doğrultusunda Grubumuz özellikle dijital gelişime önem vermekte ve bu yöndeki global ölçekli çalışmaları ülkemizin gelecek perspektifi noktasında elzem görmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.