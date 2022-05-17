Mesih Ali Paşa Camii restorasyonun ardından yeni yüzüne kavuştu

İstanbul'da tarihi yarımadada bulunan Mesih Ali Paşa Camii, 2018 Yılında başlayan restorasyonu 2022 yılında tamamlanarak yeni yüzüne kavuştu. Tarihi camii 20 Mayıs Cuma günü son hazırlıkların ardından açılması planlanıyor.

İstanbul Fatih'te bulunan Mesih Ali Paşa Camii, 1585 ile 1586 yılları arasında inşa edildi. Caminin restorasyonu ise 2018 yılında başlayıp 2022 yılında tamamlandı. Restorasyon sürecinden yapı zarar görememesi için geçici çatı inşa edilirken, yapının minaresi sökülerek hasarlı kısımları onarılarak yenilendi. Caminin iç kısmında bulunan ve eşsiz bir güzelliğe sahip olan kalem işleri yapıldığı klasik, barok ve noe klasik üslupla restorasyonu yapıldı. Yapının tüm yüzeyleri de kumlama tekniği temizlenerek siyah olan görünümden arındırılıp beyaz görüntüsüne kavuşturuldu. Restorasyonun maliyeti yaklaşık 8,5 milyon TL olurken, 20 Mayıs Cuma Günü yapılan son hazırlıkların ardından caminin açılması planlanıyor.

“Restorasyon maliyeti yaklaşık 8,5 Milyon TL oldu”

Mesih Ali Paşa Camii 1834 büyük İstanbul depreminde büyük zarar gördüğünü ifade eden Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Sanat eserleri ve yapı işleri Şube müdürü Feyyaz Fidan, “2018 yılının Haziran ayında restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. Restorasyon sürecinde iç ve dış alanlarda iskeleler kuruldu. Yapının zarar görmemesi için geçici çatı yapıldı. Yapı üzerindeki kurşun levhalar toplandı. Horosan ve çamur sıva yapılarak kurşun levhalar yenilenerek üst örtüye kaplandı. Restorasyon yaklaşık 8,5 Milyon TL maliyeti oldu. Restorasyon süreçlerinde öngörülemeyen durumlar meydana gelebiliyor. Bu nedenle koruma kuruluna gidip onay alınması gerekiyor bu nedenle bir gecikme meydana gelmiştir. 2018 yılında başlanan restorasyon tamamlanmıştır, 20 Mayıs Cuma Günü yapılan son hazırlıklardan sonra açılması planlanmaktadır” diye konuştu.

“Mesihlik kavramı Osmanlı'da devşirmelerde kullanılıyor”

Caminin gerçek isminin Mesih Mehmet Paşa olduğunu ancak halk arasında Mesih Ali Paşa diye geçtiğini ve bu isimle bilindiğini ifade eden araştırmacı Yazar Halit Develioğlu, “Mesih Mehmet Paşa, kendisi Bulgar Hristiyan ailenin bir çocuğu daha sonra devşirme ile Osmanlıya gelerek sarayda göreve başlıyor. Daha sonra çeşitli kademelerde görev alarak Mısır valiliğine kadar yükseliyor. Ardından 3. Murad Han'ın bir yıl kadar sadrazamlığını yapıyor. Kendisi çok önemli bir devlet adamıdır. Mesihlik kavramı Osmanlı'da genel olarak devşirmelerin kullandığı bir terimdir. Osmanlıda Mesihlik kavramı devşirme olanlarda ve önemli konuma gelen şahsiyetlerde kullanıldığını görebiliriz. En alt düzeyden en üst sadrazamlığa kadar yükseldiği için Mesihlik kavramını vermişler. Orijinal ismi hadım Mehmet Paşadır. Mesihlik havramı Osmanlı Devleti tarafından resmi olarak tanınmış bir isimdir” dedi.