Meslek lisesinde dezenfektasyon üretimi devam ediyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs karşı korunmak için dezenfektasyon üretimi Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hızla devam ediyor.

Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de ortaya çıkan korona virüs için alınan önlemler genişletilerek devam ediyor. Virüsten korunmak için hijyen kurallarına da uyulması dikkat çekiliyor. Virüse karşı sürekli olarak kullanılan dezenfektasyon üretimi günlük 10 ton kapasiteyle, Bahçelievler'de bulunan Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya bölümünde hızla devam ediyor.