Meslek seçimlerinde dikkat edilmesi gerekenler

Tercih dönemine giren öğrencilere akademisyenler en çok istedikleri mesleği seçmeleri konusunda uyardı.

Her yıl yapılan YKS sınavı bu yıl Covid-19'un gölgesinde gerçekleşti. Sınav stresi ve koronavirüs stresini aynı anda yaşayan öğrenciler sınavların açıklanmasıyla tercih maratonuna girdi. Henüz bölüm /üniversite tercihi konusunda karar verememiş adaylara tavsiyelerde bulunan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, Havacılık Yönetimi Öğretim Üyesi Erdal Dursun ve Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Haluk Recai Cezayirlioğlu, endüstri mühendisliği, havacılık ve lojistik alanlarında bilgi verdi.

“Endüstri mühendisliği önemli bir meslek gurubu”

Endüstri mühendisliği son zamanlarda yükselen meslek gurupları arasında ve iş imkânı açısından önü açık bir sektör olduğunu belirten ve bölüm hakkında bilgiler veren Endüstri Mühendisi Prof. Dr. Sudi Apak, “Endüstri mühendisliği son zamanlarda revaçta olan meslek gurupları arasında. Bu açıdan özellikle son dönemde endüstri mühendisliği çok önemli bir sektör haline geldi. Çünkü endüstri mühendisleri birçok işi aynı anda yapma kabiliyetine sahiptirler. Bu sektörün çalışma alanında özellikle dijitalleşme çok önemli. Fabrikalarda son teknoloji robotlaşma, otomotiv, kimya, tekstil, gıda gibi sektörler ön planda oluyor. Sanayide görev alma imkânları oluyor. Ayrıca servis hizmetlerinde; bankacılık, sigortacılık dallarında endüstri mühendisleri çok önemli roller oynuyor. Finansın yan sektörleri dediğimiz faktöring, leasing, borsa işlemleri özellikle kantitatif matematik bilgileri kuvvetli olan adaylara tavsiye edeceğim bu dölümü tavsiye ediyorum” dedi.

“En çok istediğiniz mesleği seçin”

Öğrencilerin tercih döneminde zorlandığını belirten ve adaylara kendilerine en uygun mesleği seçme konusunda önerilerde bulunan Apak, “Öğrenciler en çok istediği ve sevdiği meslekleri seçsinler. Bunun yanı sıra piyasada geçerliliği olan ve yeni teknolojilere açık olan meslekleri seçerlerse daha başarılı olurlar. Aynı zamanda Türkiye'de şuan en çok ilgi gören meslekler arasında sağlık sektörü ön planda görünüyor. Bunun yanı sıra mühendislik dalları özellikle de bilgisayarla bağlantılı olanları düşünebilirler. Öğrenciler meslek seçimlerinden sonra seçtikleri bu mesleği bir yan dal ile güçlendirmeleri daha faydalı olur. Özellikle genç arkadaşlarımız bütün bu faktörleri göz önüne aldığı zaman hem Türkiye'de hem dünyada geçerli dallar üzerine ihtisaslaşmalarını tavsiye ederim. Burada önemli olan dış dünyayı takip etmeleridir. Ayrıca Türkiye'yi iyi bilmeleri açısından güzel bir dil bilgisi ve İngilizce bilgisi çok önemli. En azından yayınları takip edecek düzeyde bilgileri olması gerekli. Bu dallarda mühendis olarak başlayıp daha sonrasında yönetici olan arkadaşlarımız var. Burada iş planlaması ve risk yönetimi ön plana çıkıyor. Esenyurt bölgesinde 3 bin tane fabrika var ve bu bölgelerde çalışma alanları bulunuyor. Öğrencilerimiz buralarda staj yapma imkanı bulabiliyorlar” şeklinde konuştu.

“Havacılık yönetimi lisans programımız bu yıl ilk defa başlayacak ”

Özellikle havacılık sektörünün Türkiye'de gelecek projeksiyonlarını her zaman güçlü tutan programlar arasında olduğunu belirten aynı zamanda insanların ulaştırma ihtiyaçlarının hiçbir zaman son bulmayacağını söyleyen İstanbul Esenyurt Üniversitesi Havacılık Yönetimi Öğretim Üyesi Erdal Dursun, “İnsanların sağlık, giyinme, barınma gibi ihtiyaçlarının yanı sıra durdurulamayan bir ihtiyacı da ulaşım. Günümüzün en güvenilir ulaşım şekli de havacılık, hava yolu ulaşımı. Üniversitemizde buna uygun çok güzel bir simülatörümüz var. Gerçek bir uçaktan kesit, kabin simülatörüne sahibiz. Daha önce açmış olduğumuz ön lisans programlarında havacılık alanlarında çalışmalar yaptık, ciddi mezunlar yetiştirdik. Bu yıl bunu lisans programıyla taçlandırdık. Havacılık yönetimi lisans programımız bu yıl ilk defa başlayacak. Öğrencilerimiz hem uygulamalı eğitim alacaklar hem de sektörel temsilcilerle birebir görüşme fırsatı yakalayacaklar” dedi.

“Havacılık bir tutkudur, havacılık bir yaşam tarzıdır”

Havacılık sektörü sadece pilot teknisyen ve kabin memurundan oluşmadığını, bunun yanı sıra bu organizasyonu yöneten kalifiye elemanlara ihtiyaç duyulduğunu ayrıca havacılığın bir yaşam tarzı olduğunu belirten ve havacılık bölümünü tanıtan Dursun , “Esasında öğrencilerimiz havacılık programlarına bilinçli olarak gelirler. Havacılık bir tutkudur, havacılık bir yaşam tarzıdır. Arkadaşlarımızın büyük bir kısmı bu ilgiyi, bu yaşam tarzını yakalayarak geliyorlar. Bu bir diploma programı ve diploma programının sağlamış olduğu birçok avantaj var. Eğer sektörde ciddi olarak kalifiyeli olarak çalışacaklarsa havacılık yönetimi programını tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Arkadaşlarımız özellikle kamu kurumu otoriteleri dediğimiz Ulaştırma Bakanlığı himayelerindeki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde çeşitli idari pozisyonlarda çalışma imkanı bulabiliyor. Bunun dışında özellikle Türkiye'de devreye giren yap- işlet- devret modeli havacılık terminal işletmelerinden yer işletmelerine kadar havacılığın aslında birçok tarafında uluslararası ölçekte kurum ve kuruluşlarda yönetici olarak yer alabilirler” ifadelerini kullandı.

“Lojistik sektörü sadece taşımacılık anlamına gelmez”

Pandemi süreciyle birlikte lojistik sektörünün öneminin daha da anlaşıldığını ve bu alanda faaliyetlerin yoğunlaştığına değinen İstanbul Esenyurt Üniversitesi Uluslararası Lojistik Ve Taşımacılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Haluk Recai Cezayirlioğlu “Öğrencilerimizi bekleyen zorlu bir dönem var. Öncelikle gerçek iş hayatını temsil eden ve gerçek iş hayatının modelini laboratuarını oluşturan üniversiteler ön plana geçiyor. ‘Üniversiteler iş imkânını, staj imkânını ve dört senelik üniversite hayatlarında proje yapmalarını sağlıyor mu?' diye kontrol etmeleri gerekir. Türkiye'de son zamanda bakıldığında telaffuz edilen kelimelerin başında sağlık geliyor fakat ikinci ve üçüncü kelimelere baktığımızda lojistik ile ilgili olduğunu görüyoruz. Lojistik ve tedarik zinciri olmasaydı sağlık malzemeleri, gıda malzemeleri bütün bu e-ticaret üzerinden yaptığımız satın almaların hiçbiri bize ulaşmazdı. Lojistik dediğimiz zaman sadece taşımacılık aklımıza gelmesin. Bunun depolanması, dağıtımı, tedariği, çeşitli ülkelerden ulaşımı, bekletilmesi ve son müşteriye kadar getirilmesi kara, deniz ve hava ulaşımlarını kapsayan bir konu” dedi.

“Ülkemiz lojistik sektörüne uygun bir konumda”

Ülkemizin lojistik sektörü açısından avantajlı bir konumda olduğunu belirten ve Lojistik bölümünü tercih edecek olan öğrencilere bölüm hakkında bilgiler veren Cezayirlioğlu, “Lojistik mesleği yükselişte olan bir sektör. Ülkemiz lojistik sektörüne uygun bir konumda. Üç kıtanın birleşiminden ve 10-14 koridordan oluşan doğal bir lojistik üssüyüz. Altyapımızı güçlendirerek gelişen bir ülke olarak terminaller ve lojistik köyler kurmaya devam ettiğimiz sürece 300 bin mezunumuza iş imkânı sağlanacağını düşünüyorum. Öğrenciler üniversite tercihlerinde lojistik bölümünü seçerken üniversitenin sanayi ve lojistik altyapılarına ne kadar yakın olduğuna ve bu alanla ilişkilerini ve etkileşiminin ne derecede olduğuna dikkat ederek tercih yapmalarını tavsiye ederim. Ayrıca öğrenciler okullarında okuduğu esnada iş hayatlarını yerinde yaşayarak öğrenmeleri çok önemli. Bunun için staj imkânlarını göz önüne almaları gerekir” şeklinde konuştu.

YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. 2020 YKS Adayları tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır.