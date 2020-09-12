Mesleki eğitime tam destek

Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği, İstanbul Kartal Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi ve İstanbul Avcılar Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi ile protokol imzaladı. İmzaladıkları protokolü değerlendiren Başkan Mustafa Tecdelioğlu, “Sektördeki katma değerli üretim açığını kapatmak için nitelikli iş gücü gerekiyor. Bunun da en önemli kaynağı meslek liseleri. Sektörümüzle nitelikli iş gücü bu iki lisemizle anlaşma imzaladık” dedi.

Bu tip projelere devam etmek istediklerini belirten Tecdelioğlu, “Dernek olarak diğer şehirlerde de üye firmalarımız bulunuyor. Onlar da bulundukları yerlerdeki ticaret ve sanayi odalarıyla bu projeye katkı sağlayacak” dedi.

Okuldaki öğrencileri her zaman desteklemek gerektiğini vurgulayan Tecdelioğlu aynı zamanda anlaşma imzaladıkları okulların yönetiminde bir temsilcilerinin de olacağını söyledi. Sektördeki katma değerli üretim açığını kapatmak için nitelikli iş gücü gerektiğini belirten Tecdelioğlu, “Bunun da en önemli kaynağı meslek liseleri. Sektörümüzle nitelikli iş gücü bu iki lisemizle anlaşma imzaladık. Öğrencilerimize okul hayatları boyunca staj imkanı vereceğiz. Daha sonrasın da onların sektörde yer almasını da sağlayacağız” dedi.