Mesleki eğitimi geliştirmek üzere Kültür Turizm ve Milli Eğitim Bakanlığı protokol imzaladı

Törende açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Protokol çerçevesinde İnşallah ilk uygulamayı sektörle sıkı bir işbirliği içerisinde İstanbul'da başlatacağız. Ardından da turizm sektörünün yoğun olduğu bölgelerden başlayarak bu projeyi yaygınlaştıracağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Mesleki ve Teknik Eğitimi geliştirmek adına işbirliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldı. Meslek liselerinde eğitim gören gençlere istihdam sağlamak ve sektörün iş gücünü karşılamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Turizm Bakanlığı işbirliğinde yürütülen çalışmalar, Atatürk Kültür Merkezi'nde imza töreni ile resmileştirildi. Proje kapsamında, Mesleki eğitim merkezlerine ilişkin öğretim programlarının ve eğitim materyallerinin güncellemesi sağlanacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından seçilen oteller işbirliği içinde çalışarak öğrenciler iş yerlerinde eğitimlerini sürdürebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücünü karşılamak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla iki bakanlığın bir araya geldiğini söyledi. Hem eğitim dünyası hem de turizm sektörü adına önemli bir adımı attıklarını dile getiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şöyle konuştu: " Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde sektörde meydana gelen gelişmeler ile eğitim sisteminin eş güdüsünü sağlamak anacıyla bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız bir konuyu resmiyete dönüştürmüş bulunuyoruz. Hem sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücünü karşılamak hem de istihdama katkı sağlamak amacıyla iki bakanlık olarak böyle bir çalışmayı başlattık. Meslek kuruluşlarımız ve otellerimizi de işin içine katarak gereken adımları kısa süre içerisinde atmaya başlayacağız. Bu vesileyle katkılarından ve desteklerinden dolayı başta Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer olmak üzere değerli sektör temsilcilerimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ülkemiz her geçen gün turizm sektöründe potansiyelini arttırmaya devam ediyor. Türkiye bu gün sahiline turist çeken bir ülke olmaktan çıkıp aynı zamanda zengin kültürüyle tarihiyle medeniyetiyle çok güçlü bir turizme sahip bir ülke konumuna gelmiştir. Küresel kriz ve pandemi koşullarında dahi dünyada ilk güvenli turizm programını uygulayan ülkelerden biri olarak turizm sektörünü canlı tutmaya devam ettik. Bu çok başarılı bir program oldu. Bu açıdan da bugün imzaladığımız protokol hem turizm hem de eğitim planlamamız açısından çok önemli bir adım. Protokol çerçevesinde inşallah ilk uygulamayı sektörle sıkı bir işbirliği içerisinde İstanbul'da başlatacağız. Ardından da turizm sektörünün yoğun olduğu bölgelerden başlayarak bu projeyi yaygınlaştıracağız."

“İhtiyaçlarda en önemli nokta lisan"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, tarihinde ilk kez yapılan müfredat değişikliğiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı turizm meslek liselerinde okuyan öğrencilerin 3 tane yabancı dil öğrenmelerini sağladıklarını ifade ederek şunları kaydetti:" İngilizce, Rusça ve üçüncü dil ise öğrencilerin seçimine bağlı olarak mecburi bir şekilde öğretiliyor. Bu öğrencinin ileride turizm yapmayacaksa bile kariyeri açısından çok önemli bir şey üç dil bilen insanlar yetiştiriyoruz. Uygulamalı bir şekilde sektörün ihtiyaç duyduğu tarihlerde öğrenciler öğretmenleri ile birlikte uygulamalı stajlarını otellerde öğreniyorlar. İş garantisi zaten öğrenci okula adım attığı anda başlıyor. Zaten başarılı olan öğrenciler, yetiştikleri oteller tarafından işe alınmak istiyor. İnşallah biz benzer bir uygulamayı üniversitelerle de görüşüyoruz bazı üniversitelerin müfredatında değişikliklerimiz var. Aynı Milli Eğitim Bakanlığımızın meslek liselerindeki müfredata paralel onların devam niteliğini sağlayacak bir müfredat ile gitmelerini istiyoruz. Başarılı olan öğrencilerin burslarını oteller verecek. Mezun olan öğrenciler ilişikli oldukları otellerin burslarıyla üniversiteyi de okuyacaklar."

"Mesleki eğitim artık toparlanıyor"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise, en öncelikli alanlardan bir tanesinin mesleki eğitimi güçlendirmek olduğunu söyledi. Mesleki eğitimin toparlandığına vurgu yapan Bakan Özer, "İşverenler ve sektör temsilcileri mesleki eğitim mezunlarının kendilerine gelmelerini beklerken biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak artık sektör temsilcilerine dedik ki buyrun birlikte yönetelim. Müfredatı birlikte güncelleyelim. Öğrencilerin stajlarını birlikte planlayalım. Aynı zamanda sektördeki uzmanlarımız okullarımıza gelsinler ders versinler. Başarılı öğrencilere burs verelim. Ve en önemlisi mezunlarımıza istihdam sağlayalım. Bu kapsamda ilk ve kapsamlı adımı Kültür ve Turizm Bakanlığımızla attık. Öğrencilerimiz Kültür ve Turizm Bakanlığımız koordinasyonunda oteller ile yapılan alt anlaşmalar çerçevesinde 9. Sınıftan itibaren ücret almaya başladılar. Lisede okurken öğrencilerin ceplerine para girmesi hakikaten mesleki eğitimin ayağa kalkmasıyla ilgili çok önemli bir dönüm noktası oldu. Ben bizlere bu fırsatı veren Kültür ve Turizm Bakanımıza, Bakan yardımcımıza herkese çok teşekkür ederim."