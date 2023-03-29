Messi, milli takımlarda 100 gol barajını geçen 3. futbolcu oldu

Yıldız futbolcu Lionel Messi, dün Arjantin'in, Curaçao ile oynadığı dostluk maçında hat-trick yaparak milli takım kariyerinde 100 gol barajını geçti. Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo (122) ve İranlı Ali Daei'nin (109) ardından milli takımda 100 gol barajını aşan 3. futbolcu oldu.

Arjantinli başarılı futbolcu Lionel Messi, kariyerine bir rekor daha ekledi. Geçen hafta Arjantin'in, Panama'yı 2-0 yendiği dostluk maçının 89. dakikasında fileleri havalandırarak kulüp ve milli takım kariyerinin 800. golüne imza atan Messi, dün oynanan ve Arjantin'in 7-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan Curaçao müsabakasında hat-trick yaparak milli takım kariyerinde 100 gol barajını aşmayı başardı.

Santiago del Estero kentindeki Unico Madre de Ciudades Stadı'nda oynanan karşılaşmada Arjantin'e galibiyeti getiren gollerini, 20. 33. ve 37. dakikalarda Messi, 23. dakikada Nicolas Gonzalez, 35. dakikada Enzo Fernandez, 78. dakikada Angel Di Maria ve 87. dakikada Gonzalo Montiel kaydetti.

Bu maçın ardından milli formayla gol sayısını 102'ye çıkaran Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo (122) ve İranlı Ali Daei'nin (109) ardından 100 gol barajını aşan 3. oyuncu oldu.