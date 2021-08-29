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Messi, PSG formasıyla ilk resmi maçına çıktı

Fransa Ligue 1’in 4.

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Reims karşısında 2-0 üstün gelirken, Arjantinli yıldız Lionel Messi yeni takımıyla ilk resmi maçına çıktı.


PSG'nin Arjantinli yıldızı Messi, yeni takımıyla ilk resmi karşılaşmasını oynadı. Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Reims karşısında 3-0 mağlup geldi. Mücadeleye yedeklerde başlayan Messi, 66. dakikada Neymar'ın yerine oyuna dahil oldu. PSG'ye galibiyeti getiren golleri 15 ve 63. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti.

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