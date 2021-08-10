Messi, PSG formasıyla sahada!

Barcelona gözyaşlarıyla veda eden Arjantinli yıldız Lionel Messi, yeni takımı Paris Saint-Germain ile sözleşme imzalamak için Paris'e geldi. Binlerce futbolseverin sevgi gösterileriyle karşıladığı 34 yaşındaki oyuncu, ardından PSG'nin stadına geldi. Burada 30 numaralı yeni formasını sırtına geçiren süperstar, kısa bir gösteri yaptı. PSG, Lionel Messi için yarın bir imza töreni düzenleyecek.