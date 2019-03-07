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Messi yeniden Arjantin Milli Takımı'nda

Barcelona’nın süperstarı Lionel Messi, uzun bir aradan sonra Arjantin Milli Takımı’na çağrıldı.

Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, uzun bir aradan sonra Arjantin Milli Takımı'na çağrıldı.


Arjantin Milli Takımı'nın 22 Mart'ta Venezuela ve 26 Mart'ta Fas ile oynayacakları dostluk maçlarının kadrosuna Barcelona'nın 31 yaşındaki yıldızı Lionel Messi de çağrıldı. Messi, en son 30 Haziran 2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Arjantin'in Fransa'ya 4-3 mağlup olduğu maçta forma giymişti.


Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni'nin 9 ay sonra Messi'yi davet edip, Sergio Agüero'yu kadroya almaması dikkat çekti.

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