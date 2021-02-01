Mesut Bakkal, Arabistan'dan gelen astronomik teklifi reddetti

BB Erzurumspor'un başına geçtikten sonra 7 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak mavi-beyazlı ekibi çıkışa geçiren Mesut Bakkal'a Suudi Arabistan'dan teklif geldi. Ancak tecrübeli çalıştırıcı gelen astronomik teklifi reddetti.

Süper Lig'in tecrübeli hocalarından Mesut Bakkal'a Arabistan kancası. BB Erzurumspor'un başına geçtikten sonra mavi-beyazlı ekibi yükselişe geçiren Bakkal, çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 11 puan topladı ve ligin dibindeki BB Erzurumspor, 20 puana ulaşarak 18. sıraya yükseldi. BB Erzurumspor'un başında gösterdiği performansın ardından Mesut Bakkal, Suudi Arabistan ekiplerinin radarına gerdi. Arap Yarımadası'ndan gelen astronomik teklife sıcak bakmayan ve Erzurum'da yola devam edeceğini ifade eden tecrübeli teknik adam, Suudi yetkililere teşekkür ederek teklifi geri çevirdi. Teklifi yapan Suudi Arabistan ekibinin ismi gizli tutulurken, Suudi yetkililerin önümüzdeki günlerde yeni bir teklifle Mesut Bakkal'ın kapısını çalacağı öğrenildi.