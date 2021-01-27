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Mesut Özil, ailesiyle beraber tören alanına geldi

Fenerbahçe’nin yeni transferi yıldız futbolcu Mesut Özil, imza töreninin gerçekleşeceği Faruk Ilgaz Tesisleri’ne eşi Amine Gülşe ve çocuğuyla beraber giriş yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi yıldız futbolcu Mesut Özil, imza töreninin gerçekleşeceği Faruk Ilgaz Tesisleri'ne eşi Amine Gülşe ve çocuğuyla beraber giriş yaptı.


Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Mesut Özil ailesiyle beraber geldi. Özil, eşi Amine Gülşe ve çocuğuyla birlikte tören alanına giriş yaparken, basın mensupları bu duruma yoğun ilgi gösterdi. Özil çocuğu ve eşiyle daha sonra basın mensuplarına poz verdi.

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