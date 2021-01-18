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Mesut Özil İstanbul'da

Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı Mesut Özil İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Mesut Özil İstanbul'a geldi.


Dünya yıldızı futbolcu Mesut Özil İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı ve görüşmelerini sürdürdüğü Özil, saat 01.00 sularında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. 32 yaşındaki futbolcu, eşi Amine Gülşe ve kızıyla beraber genel havacılık terminaline giriş yaparken kendisini Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu karşıladı. Mesut Özil terminalden çıkış yaparken basın mensuplarına Fenerbahçe atkısıyla poz verdi. Özil daha sonra ailesiyle birlikte kendilerini bekleyen araç ile havalimanından geniş güvenlik önlemleri altında ayrıldı.

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