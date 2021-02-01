İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mesut Özil kamp kadrosuna alındı

Fenerbahçe’nin Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli olurken, yeni transfer Mesut Özil ilk kez takımla beraber kafilede yer aldı.

Fenerbahçe'nin Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli olurken, yeni transfer Mesut Özil ilk kez takımla beraber kafilede yer aldı.


Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil ilk kez kadroda yer aldı.


Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı kamp kadrosu şöyle:


"Altay, Harun, Gökhan, Uğur, Nazım, Caner, Novak, Sadık, Lemos, Serdar, Attila, Fatih, Gustavo, Ozan, Mert, Mesut, Ferdi, Osayi, Valencia, Thiam, Samatta, Cisse "

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.