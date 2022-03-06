Mesut Özil yedek kulübesinde

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, uzun bir aranın ardından Trabzonspor maçında kadroya dahil edildi. Özil, sakatlığı sebebiyle uzun bir ara takımdan ayrı kalırken 8 maç sonra kadroda yer aldı. Ligde son olarak 10 Ocak'ta oynanan Altay mücadelesinde görev alan Özil, 5 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Avrupa maçında görev alamamıştı.

Özil, Trabzonspor maçına yedekler arasında başladı.