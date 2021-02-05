Mesut Özil'in ilk derbisi

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, yarın oynanacak Galatasaray maçında forma giymesi durumunda ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

Süper Lig'de yarın oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde, sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, ilk kez derbi mücadelesinde sahada olacak. Özil, geçtiğimiz hafta oynanan Hatayspor mücadelesinde 13 dakika forma giymiş ve form olarak hazır bir görüntü çizmişti. 32 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un şans vermesi halinde ilk kez Galatasaray derbisinde forma giyecek.

Mesut Özil daha önce Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal formalarıyla kariyerinde birçok derbi heyecanı yaşamıştı.