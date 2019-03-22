Mesut Üner, “Buradaki bütün köylere alım garantisi vereceğiz”

Vatandaşımızın ürettiği maldan mağdur olmaması için aracı olacağız. Buradaki bütün köylere alım garantisi vereceğiz” dedi.

CHP'nin Çatalca'da kredisini bitirdiğini söyleyen AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, projeleri ile vatandaştan tam not aldı. Üner, “Çatalca Merkez'e Cumhuriyet Meydanı yapacağız. Meydanda bulunan İBB'nin yerini, halk eğitim binasının alanı ve arkadaki pazar yeriyle birleştireceğiz. Altında iki katlı otopark ve üzerinde Çatalca'mıza yakışır bir cumhuriyet parkı yapacağız” dedi.

Yer de hazır, proje de

Sosyal tesislerin yerinin de projesinin de hazır olduğunu belirten Üner, “Çatalca'da daha önce mesire alanı olarak ayrılan askeri alan yani havuz dediğimiz yere sosyal tesis yapacağız. İçinde düğün platoları, çocuklara oyun alanları, bisiklet alanları, gençlerin ilgilendiği yarışmalara benzer alanlar olacak, nikah salonu olacak” bilgisini aktardı.

Sosyal tesis bağlamında çok geride kalındığını vurgulayan Üner, “Sosyal tesislerimizde sabah gelen herkes orada kahvaltısını yapacak, gün içerisinde orada aktivitesini yapacak, akşam da evine huzurlu bir şekilde gidecek. Çatalca sosyal aktivite olarak çok geri kaldı. Büyük bir köy haline dönüştü. İBB aracılığıyla bütün köylerimize düğün salonları yapacağız” dedi.

Vatandaşa alım garantisi verilecek

Belediye olarak vatandaşı kalkındırmanın öncelikleri olacağına değinen AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, vatandaşa şöyle seslendi: “Üretilen mangal kömürü, çiçekçilik, seracılıkla ilgili olan bütün alım garantili işleri orada yapacağız. Şu anda olan ‘Tanzim satışı' benzerinin aynısını Çatalca Belediyesi altında yapacağız. Siz üreteceksiniz, biz alacağız. Sizden birinci elden aldığımız bu ürünleri sizlerin de katkılarıyla hem biz orada Tarım A.Ş‘nin gelirleriyle Çatalca Belediyesini bir noktaya getirmek için uğraşacağız. Vatandaşımızın ürettiği maldan mağdur olmaması için biz aracı olacağız. Buradaki bütün köyler bu noktada hiçbir mağduriyet yaşamayacak. Çünkü biz sizlere alım garantisi vereceğiz. Hem siz kazanacaksınız hem de belediyenin gelirleri artacak” dedi.