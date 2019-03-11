Mesut Üner: Çatalca'da mahallenin geliri mahallede kalacak

Çatalca'da mahallenin gelirinin mahallede kalacağını ifade eden Çatalca AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, Celepköy gibi seracılık yapan mahallerde kooperatiflerdeki 525.000 olan çiçek tanzimi 2 katına çıkacak. “1.050.000 çiçek alımı yapılacak sizlerden, bunun sözünü Binali Yıldırım Başkanımızdan aldık. işçiler için de ring sefer hizmeti vereceğiz" dedi.

Çatalca AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, Celepköy'de halka seslendi. Üner, “Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. 5 yıldır muhtarımızla beraber çalışıyoruz. Allah razı olsun, bize hep yardımcı oldu. ‘Köyün sorunları var' dediğinde muhtarımızın bir telefon kadar uzağındaydık. Ne istediyse yapmaya çalıştık. Mahallemizin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için elimizden ne geliyorsa sizlere destek olacağız. Çatalca'ya hizmet ne zaman geldi. İsmail Başkan AK Parti'ye geçtiği 2006-2009 yılları arasında geldi. Sayın Başkan 10 yıldır sözde hizmet yapıyor. Ama hizmet mi hizmetsizlik mi bunu sizlere bırakıyorum” dedi.

Cem Başkan hizmet yapmadığı için biz yapacağız

Mevcut Belediye'nin vaat ettiği 40 projenin hiçbirinin yapmadığını belirten Üner: “O benim alanımda değil, bu benim alanımda değil gibi sözlerle buralara gelip bir şeyler anlattılar. İBB'nin yaptıklarını kendileri yapmış gibi anlattılar. Yapılmayanları ise hep İBB ve hükumetimize attılar. Çatalca hepimizin, burada hizmeti hepimiz yapacağız. Peki, bu hizmet kime kalacak, yine Çatalcalılara kalacak. Cem Başkan hizmet yapmadığı için biz AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak Allah nasip ederse önümüzdeki 5 yılda bu projelerin hepsini yapacağız” dedi.

Mevcut stadın olduğu yere kapalı havuz ve kapalı spor salonu yapacağız

Üner, ne yapacakları hakkında ise şunları söyledi: “Mutlaka üniversite getireceğiz. Cumhuriyet Meydanı'nı yapacağız. Sosyal tesis yapacağız. İnsanlarımızın cüz'i miktarlarda düğün yapabileceği ve piknik alanlarının bulunduğu bir alan olacak. Mevcut stadın olduğu yere kapalı havuz ve kapalı spor salonu yapacağız. Kültür merkezi inşa edeceğiz. Biz kaybedilmiş 10 yılı 5 yılda nasıl geri getirebilirizin mücadelesini vereceğiz ve söz veriyoruz, kaybedilen 10 yılı 5 yılda geri getireceğiz, söz veriyoruz.”

Bütçe nereye harcandı, neden borç var?

Üner, “Çatalca'nın bütçesi 10 yılda 650-700 milyon TL civarı oldu. Ben size soruyorum, Sayın Celepköy halkı, siz son 5 yılda belediyeye dahil oldunuz. Daha öncesinde köy statüsündeydiniz. Burası için verilen sözlerden hangisi yapıldı? Hiçbiri yapılmadı. Mevcut yönetimin Çatalca'da dikili bir tane ağacı yok. Bu 700 milyon TL para nereye harcandı? Nereye gitti? Üstelik 80 milyon TL de borcu var belediyenin ve her ay 1 milyon TL borç yazıyor. Biz bu borçları söylediğimiz zaman başkan bize şu cevabı verdi. 'Sana ne'. Allah aşkına, ne demek bana ne, ben bir vatandaş olarak bu soruyu sorabilirim. Biz şunun sözünü veriyoruz. Şeffaf, hesap veren bir belediye olacağız ve kapımız 24 saat açık olacak” dedi.

Garantili 1.050.000 çiçek alımı yapılacak

Celepköy halkına müjde veren Üner, “Celepköy gibi seracılık yapan bütün mahallerimizde kooperatiflerinize 525.000 olan çiçek tanzimini 2 katına çıkaracağız. Yani 1.050.000 çiçek alımı yapılacak sizlerden, bunun sözünü Binali Yıldırım Başkanımızdan aldık. Seralar noktasında da İBB'nin büyük bir katkısıyla sizlere bu konuda yardımlarımız olacak, alım garantili olan bu çiçeklerle ekonominize de katkı sağlayacağız. Buradaki gibi bu işlerle uğraşan köylerimizin refahını nasıl yükseltebilirizin derdindeyiz. Artık buralardan ilçelere merkezlere göç değil, ilçelerden, merkezlerden köye nasıl göç ettirebiliriz diye mücadele etmemiz lazım”şeklinde konuştu.

Köylerin gelirleri köylerde kalacak

“Köylerin gelirlerini köylere bırakacağız.” diyen Üner, “Köyün başka gelirleri varsa dükkan, kahvehane gibi onları da köylerimize bırakacağız. Celepköy'ün 100 dönüme yakın arazisi var, onun gelirlerini de Celepköy'e bırakacağız. Burada daha şeffaf ve daha güzel bir yönetim olacak. Muhtarlarımız bize bu eksik demeyecek. Biz muhtarlarımıza belediyenin içerisinde bir bölüm ayıracağız. Muhtarlarımız bizimle beraber mesai harcayacaklar. Onlar ne isterlerse biz onları yapacağız” dedi.

Çatalca bizimle gelişecek ve bizimle değişecek

Çatalca'yı ve köylerini en güzel şekilde temsil edeceklerine vurgu yapan Üner, konuşmasını şu şekilde noktaladı: “En güzel şekilde hizmet edeceğiz. Cem Başkan şöyle bir pankart asmış: ‘Çatalca bizimle gelişti, bizimle değişti' diye ama Çatalca'da 10 yılda ne değişti. Hiç bir şey değişmedi. Ama biz bunun sözünü veriyoruz. Çatalca bizimle gelişecek ve bizimle değişecek.”

Ring seferi vatandaşa yarayacak

Program çıkısında bir vatandaşın “İşçi servisleri Dağyenice köyüne kadar geliyor. Oradan sonra işçi servisi gelmiyor, buna bir çözüm bulunsun istiyoruz?” talebine “Çatalca Belediyesi nezdinde Allah nasip ederse 2 ya da 3 yerden ring servisi yapacağız. Fabrikalarda çalışan bütün arkadaşları servis noktasından alıp fabrikasına götürecek. Sizin yeter ki çalışma azminiz olsun. Çalışmak sizden, hizmet bizden” yanıtını verdi.