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Mesut Üner:"Çatalca'mızın otopark problemini çözeceğiz"

AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner,“Çatalca’mızın merkezinde ve mahallelerimizde yaşanan otopark problemini zemin altı ve üstü otoparklarla çözeceğiz.

AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner,“Çatalca'mızın merkezinde ve mahallelerimizde yaşanan otopark problemini zemin altı ve üstü otoparklarla çözeceğiz. Hizmete alacağımız otoparklar ilçemizdeki trafik yoğunluğu ve parklanma sorununu asgari seviyeye çekecek. İnsanlarımız yürüyerek Çatalca içerisinde daha rahat bir alışveriş yapacaklar”dedi.


Otopark meselesini çözeceğini söyleyen AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner “Çatalca'mızın merkezinde ve mahallelerimizde yaşanan otopark problemini zemin altı ve üstü otoparklarla çözeceğiz. Hizmete alacağımız otoparklar ilçemizdeki trafik yoğunluğu ve parklanma sorununu asgari seviyeye çekecek. Bugüne kadar belki de hep eleştiri aldığımız konulardan bir tanesiydi. Yapılacak olan proje ile beraber bu sorunu da ortadan kaldıracağız” dedi.



“Çatalca'nın otopark problemini kaldıracağız”


Çatalca'nın otopark sorununu çözeceğini belirten Üner, “Cumhuriyet Meydanı'nın altına 2 katlı otopark yapacağız. Bu proje ile beraber Çatalca'nın otopark problemini kaldıracağız. Aynı zamanda bu otopark sayesinde insanlarımız yürüyerek Çatalca içerisinde daha rahat bir alışveriş yapacaklar. Turkcell bayisinin olduğu sokağı diğer ilçelerde olduğu gibi trafiğe kapatmak istiyoruz. Yani insanlarımız trafiğe girmeden araçlarını buralara bırakarak içeride alışverişlerini yapabilecekler” diye konuştu.


Geleceğin Çatalca'sını halka birlikte tasarlayacaklarının altını çizen Üner, “Çatalca'mızı geleceğe taşıyacak çağdaş, yeni, potansiyel çalışma ve yaşam alanları oluşturmak için planlamaya büyük önem vereceğiz. Bugüne kadar ihmal edilen, çözülemeyen, çağdaş kentleşmenin gereği olan imar planlarını hazırlamak ilk icraatımızdan biri olacak. 1/100.000, 1/25.000, 1/5.000, 1/1.000 ölçekli planlar kapsamında geleceğin Çatalca'sını birlikte tasarlayacağız” ifadelerini kullandı.

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