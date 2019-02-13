Mesut Üner'den Çatalca'ya 5 bin kişilik istihdam müjdesi

Çatalca Ak Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, orta ölçekli 8 ila 10 fabrikanın Çatalca'da faaliyet göstermesi için görüşmeler yaptıklarını, 5 bin kişilik istihdam sağlayacaklarını söyledi.

Seçim programı çerçevesinde Çatalca merkezde seçmenlerle bir araya gelen Ak Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner,“Çatalca'da 2014-2019 arası nerede bir metrekare asfalt varsa hepsini İBB vermiştir. İBB her yıl 5 milyon TL asfalt yardımı yapıyor. Mevcut yönetim asfalt almadıysa parke taşı almıştır, parke taşı almadıysa park malzemesi almıştır. Ama yine de borç var. Peki, borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz? İstihdama, üretime dayalı projeler üretip bu borçları kapatacağız. Kuracağımız sera sistemleriyle İBB'ye her yıl alım garantili çiçek temin edeceğiz”dedi.

“Benim kapım herkese açık olacak”

Bu seçimin ideoloji değil, hizmet odaklı olması gerektiğine vurgu yapan Ak Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner,“Bu seçim genel değil, yerel seçim. Çatalca'yı beraber yöneteceğiz. Benim kapım herkese açık olacak. 10 ay ilçe başkanlığı yaptım. Başkanlık odasının kapısı kapanmadı,kapanmayacak da, size söz veriyorum. Belediye başkanı olursam kapım kapanmayacak”diye konuştu.

“En az 5 bin kişiye iş sağlayacak projelerimiz var”

AK Parti Belediye Başkan Adayı Üner,”En az 5 bin kişiye iş sağlayacak projelerimiz var. Orta ölçekli 8 ila 10 fabrikanın Çatalca'da faaliyet göstermesi için görüşmelerimiz var. İstihdam önceliklerimiz arasında. Bunların hiç biri havada kalmayacak. Sokakta bana mevcut yetkililer için‘10 yıldır hiçbir şey yapmadılar'diyorlar. Bizde bu durum söz konuş bile olmayacak. Elimizden ne geliyorsa Çatalca'ya hizmet etmek için yerine getireceğiz. Belediyenin zaten yüksek miktarda borcu var, her ay bu borç artıyor. Çünkü üretim yok. Bu durum sürdürülemez”şeklinde konuştu.

“Gençleri destekleyeceğiz”

Spor aktiviteleri ile ilgili de konuşan Çatalca Ak Parti Belediye Başkan Adayı Üner, “İlçemizdeki spor aktivitelerini de artıracağız. Gençleri destekleyeceğiz. Kuracağımız futbol akademisiyle Başakşehir futbol kulübüne oyuncu yetiştireceğiz. Genç futbolcuları hem bölge takımlarına hem de Başakşehir futbol takımına oyuncu vereceğiz”dedi.