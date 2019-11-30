Mesut Urgancılar: “Beşiktaş'ın 143 davası bulunuyor”

Beşiktaş'ın devam eden dava sayısı 143. Elinize vicdanınıza koyun nasıl bir uzlaşı, karşılıklı hoşgörü abi kardeş ilişkisi varsa ben bunları anlamakta zorlanıyorum” dedi.

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, Divan Kurulu toplantısında kulübün mevcut durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Göreve geldiklerinde el ayak çekilmiş bir kulüp bulduklarını belirten Urgancılar, “Biz göreve geldiğimizde henüz ne devraldığımızı bilmiyoruz. 21 Ekim'de mazbatalarımızı alıp kulübe gittiğimizde karşılaştığımız manzara sessizlik, terk edilmişlik neredeyse el- ayak çekilmiş bir kulüp buldu. Borcumuz, gelirimiz, giderimiz, daha önce yapılan anlaşmalardan yapılan risklerimiz, sorunlarımız nelerdir hala anlamaya çalışıyoruz. Bunları en kısa süre içerisinde genel kurul üyelerine açıklamak adına çalışmalarımız sürdürüyoruz. Seçim sürecinde başkan adaylarının vaatlerinden biri geçmiş yılları yaptırma denetimleriyle ilgiliydi. Biz göreve başlar başlamaz yaptığımız işlerden biri bu oldu. Uluslararası denetim firmalarıyla bu görüşmeleri sürdürüyorlar, gerek yöntem gerek içerik olmak üzere uzlaşma sağlamaya yakın durumdalar. Bu denetim sonuçlarını kamuoyuyla hiçbir şey saklamadan paylaşılmasını rica ettik” dedi.

“121 milyon TL ödeme yaptık”

Göreve geldiklerinden itibaren 121 milyon TL ödeme yaptıklarını belirten Urgancılar, “Bazı sürprizler vardır. Bunlardan bir tanesi geçmiş dönemlerde yapılan vergi yapılandırması ve 740 milyon TL'nin mayısa kadar ödenmesi gerekliliğiydi. 40 günde yapmış olduğumuz ödeme tutarı 121 milyon TL. Çalışanlarımızın bir kısmı 3, bir kısmı 4 aylık maaş alamamıştı. Çalışanlarımıza 3 aylık ödeme yaptık. Bankalar Birliği'ne aylık 20 milyon TL faiz ödememiz var. Vergi taksiti de ayda 5 milyon TL. Her ay 35 milyon TL eksi veriyoruz. Bankalarla kulüp olarak artık ortağız, bu anlaşmanın sürdürülebilirliği bu ahval ve şerait içinde çok zor” ifadelerini kullandı.

“143 davamız var”

Kulübün davaları hakkında da açıklamalarda bulunan Urgancılar, “Beşiktaş'ın devam eden dava sayısı 143. Bu davaların önemli bir kısmı genel kurul üyelerine. Elinize vicdanınıza koyun nasıl bir uzlaşı, karşılıklı hoşgörü abi kardeş ilişkisi varsa ben bunları anlamakta zorlanıyorum. Bunlar geride kalsın. Birbirimizi anlamaya çalışalım, Beşiktaş üyeleriyle uğraşmaya son verin. Göreve geldiğimizden bu yana 18 tane haciz takip işlemi gerçekleştirildi. Neredeyse her gün 2-3 tane fiili haciz işlemi vardı. Buradan defalarca kulübün borcu olmadığı söylendi şimdi bende bunu söylüyorum. Bu borçların bazısı stattan, 20 tanesi Spor Genel Müdürlüğü'ne, 15 tanesi eski çalışanlara. Hani hiçbir menajere borcumuz yoktu ya 19 icra takibi menajerlerden, 17 adeti eski basketbolculardan, 10 tanesi eski voleybolculardan, 4 tanesi de eski hentbolculardan kaynaklanıyor. Menajerlerin ve amatör sporcuların icra takibi, tüm hepsinin %30'unu oluşturuyor” şeklinde konuştu.