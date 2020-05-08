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Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu

Eski Başbakan ve Anavatan Partisi’nin eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz, beyin ameliyatı oldu.

Eski Başbakan ve Anavatan Partisi'nin eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz, beyin ameliyatı oldu.


Eski Başbakan ve Anavatan Partisi'nin eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz, beyin sapında bir tümör saptanmasının ardından ameliyata alındı. Yılmaz, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesinde ameliyat geçirdi. Yılmaz'ın ameliyatının iyi geçtiği ve tümörün alındığı öğrenildi.



Hastaneden açıklama yapıldı


Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalık Başkanı Prof. Dr. Uğur Türe ve ekibi tarafından ameliyat edilen Mesut Yılmaz'ın sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı. Öte yandan, Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur ve Prof. Dr. Uğur Türe tarafından yapılan açıklamada, "Mesut Yılmaz, 5 Mayıs 2020 tarihinde Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesinde başarılı bir beyin ameliyatı geçirmiştir. Şu an itibariyle tedavisine serviste devam edilmekte ve sağlık durumu hızla iyileşmektedir" ifadelerine yer verildi.

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