Met Opera perdesi Turandot ile açılıyor

Dünyanın en büyük klasik müzik ve sanat organizasyonu New York Metropolitan Opera'nın programından seçilmiş 10 eser, canlı performanslar ile İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor. Metropolitan Opera'nın ilk oyunu, 12 Ekim Cumartesi akşamı saat 19:55'te ihtiraslı kadınların öyküsü Turandot olacak. Gösterimler, 26 Ekim Cumartesi saat 19.55'te Manon'un aşk hikayesi ile devam edecek.

İtalyan sanatçı Giacomo Puccini'nin eseri ‘Turandot', 12 Ekim Cumartesi gecesi tüm dünyayla eş zamanlı olarak saat 19:55'te Akmerkez CinemaPink'te sahnelenecek. 19. yüzyılın efsane bestecileri arasında gösterilen Puccini'nin aşka inanmayan Çin Prensesi Turandot ile Calaf'ın aşkını konu alan unutulmaz eseri, Friedrich Schiller'in "Turandot-Çin Prensesi"nden ilhamla yazıldı. Çin prensesi Turandot'un ‘evlilik macerasını' İtalyan romantizmiyle ele alan operanın biletleri 100 TL'den satışa sunuldu.

‘Turandot' ile açılan sezon zamanının en iyi melodi besteleyen müzisyeni olarak bilinen Fransız besteci Jules Massenet'in ölümsüz eseri ‘Manon' ile devam edecek. Abbé Prévost'un 1731 tarihli L'histoire du Chevalier des Grieux ve de Manon Lescaut'una dayanan opera komedisi, özenti bir genç kız olan Manon'un ilk kez tek başına seyahati ile başlar. Paris'e kuzenini görmeye gelen Mamon'un Chevalier Des Greiux ile birbirlerine aşık olması ile ilerleyen eser, 26 Ekim Cumartesi günü saat 19.55'te canlı performans ile opera tutkunlarının karşısına çıkacak. Operanın biletleri 100 TL'den satış sunuldu.