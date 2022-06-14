Meta ve Türk Kızılay Kan Bağışı Uygulamasının Türkiye'de kullanıma açıldığını duyurdu

İnsanların bulundukları bölgedeki kan bağış noktaları ve ekipleriyle ilgili bildirimler almalarını ve bağışçı olarak kaydolmalarını sağlayan “Facebook Kan Bağışı Aracı” resmi olarak Türkiye'de kullanıma sunuldu. Uygulamanın tanıtımı için düzenlenen etkinlikte konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Bu uygulama kan bankalarına ve kan bağış noktalarına erişimi kolaylaştıracak ve bu süreç içerisinde de ihtiyaç duyulan bölgelerde olağanüstü durumlarda kan bağışçılarımızın yönlendirilmesine fayda sağlayacak” dedi.

Meta tarafından 2017 yılında kullanıma sunulduğundan beri dünya çapında 145 milyondan fazla Facebook kullanıcısı tarafından tercih edilen Kan Bağış Aracı, Türk Kızılay'ın iş birliği ile artık Türkiye'de. Kan bağışı yapmak isteyenlerle kan merkezleri ve mobil araçları bir araya getiren uygulama kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmayı da hedefliyor. Kan Bağış Aracı Türk Kızılay'a bağlı Bölgesel Kan Merkezleri, Kan Bağış Merkezleri ve mobil kan bağış araçları ile ülkenin kan ihtiyacının karşılanmasına destek olmak için gönüllü kan bağışçı sayısının artırılmasına katkı sağlayacak.

Meta ile Kızılay'ın iş birliği toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Çapa Kan Merkezi'nde yapılan toplantıya Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Meta Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Kojo Boakye ve çok sayıda davetli katıldı.

“Kan bağışının önemini toplumda yaygınlaştırmaya yarayacak”

Toplantıda konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, yapılan iş birliği hakkında bilgi verdi. Kınık, “Biz ihtiyacı olan insanlarla bağışçıları bir araya getiriyoruz. Facebook ise farklı farklı insanları, grupları, şirketleri sanal olarak bir araya getiriyor. Meta'nın dünyanın birçok yerinde yürüttüğü kan bağışına destek çalışmasının Türkiye'de de uygulanacak olmasından mutluluk duyuyoruz. Bu faaliyetlerimiz kan bankacılığı ve kan bağışının önemini toplumda yaygınlaştırmaya yarayacak. Aynı zamanda kan bankalarında ve kan bağış noktalarında erişimi kolaylaştıracak ve bu süreç içerisinde de ihtiyaç duyulan bölgelerde olağanüstü durumlarda kan bağışçılarımızın yönlendirilmesine fayda sağlayacak. Türkiye'nin 300 noktasında kan alıyoruz. Testlerini yapıyoruz ve bin 500'e yakın hastaneye ulaştırıyoruz. Bu her gün gerçekleşen büyük bir lojistik operasyondur aynı zamanda” diye konuştu.

“Yerel kan bankalarını daha fazla insan ile tanıştıracak”

Meta Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Kojo Boakye, “Meta olarak dünyanın farklı yerlerinde kan bulunamadığında kullanıcılarımızın ve kan bankalarının, değer verdikleri insanlar için kan bağışı istemek için Facebook'a yöneldiğini gördük. Dünyanın her yerinden insanlara ulaşabilen platformumuzu, gönüllü bağışlara ilham verecek ve insanların birbiriyle bağlantı kurabilecekleri bir yer haline getirerek insanların güvenli kan elde etmesine yardımcı olmak için daha fazlasını yapabileceğimizi fark ettik ve 2017'de kullanıma açılan bir kan bağışı özelliğini hayata geçirdik. Bugün Türkiye'de de kullanıma sunduğumuz bu özellik sayesinde, yerel kan bankalarını daha fazla insan ile tanıştırmak ve kan eksikliğinin azaltılmasına yardımcı olmak için önemli bir adımı atmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Kan bağışçılarına ödülleri verildi

Etkinlikte, 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla madalya almaya hak kazanan kan bağışçılarına ödülleri de verildi. Büyük bir yardımseverlik ve sosyal sorumluluk örneği göstererek yıllar içerinde 24 kez kan bağışında bulunan Zafer Şen ve 12 kez kan bağışında bulunan Gülsüme Abdioğlu'na Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Meta Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Kojo Boakye tarafından bronz madalya beratı takdim edildi.

Facebook kan bağışı aracı nasıl kullanılacak

Facebook'un Kan Bağışı Aracı, insanların çevredeki kan bağış merkezlerinden kan bağışı çağrıları almak için kaydolmalarının ardından gönüllü kan bağışları arasına katılmalarını amaçlıyor. Bu özellik, insanların kan bağışı yapabilecekleri merkezleri bulmasına ve yakınlarındaki bir kan bağışı merkezi kana ihtiyaç duyduğunda bilgilendirilmelerine yardımcı olmak için hayata geçirildi. 18-65 yaş arasındaki Facebook kullanıcıları, platforma kaydolabilecek ve kan bağışı ile ilgili güncellemeleri almaya başlayabilecek. Kullanıcıların kan bağışında bulunup bulunamayacağı yaş, sağlık durumu ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenecek. Kan Bağış Aracı kullanıcıları, yakınlarında kan bağışına ihtiyaç duyan kan bağış merkezleri hakkında bilgilendirilecek ve haber akışlarında karşılaşacakları bildirimler ile kan bağışı yapmaları konusunda teşvik edilecek. Kullanıcılar, uygulama sayesinde kan bağışı ile ilgili hatırlatmalar kurabilecek, aile ve arkadaşlarını kan bağışında bulunmaya davet edebilecek.

Kan bağış aracı kan bağışını arttırıyor

ABD'de kan bağış aracının kullanıma sunulmasının ardından iki ay içerisinde, Facebook'un kan bağışı özelliği, ABD'de daha önce kan bağışlamamış olan bağışçılardan gelen bağışları %19 oranında artırdı. Birleşik Krallık 'ta 450 bin ve Finlandiya'da sırasıyla 20 binden fazla Facebook kullanıcısı, kan bağışı merkezlerinden bildirimler alabilmek için kayıt yaptırdı.