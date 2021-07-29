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Mete Gazoz son 16 turuna yükseldi

Milli okçu Mete Gazoz, Avustralyalı Ryan Tyack mağlup ederek Tokyo Olimpiyatları’nda son 16 turuna yükseldi.

Milli okçu Mete Gazoz, Avustralyalı Ryan Tyack mağlup ederek Tokyo Olimpiyatları'nda son 16 turuna yükseldi.


2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk turda Lüksemburglu Jeff Henckels'i 6-0'la geçen milli okçu Mete Gazoz, ikinci turda olimpiyat üçüncülüğü bulunan dünya şampiyonu Ryan Tyack'ın rakibi oldu. Avustralyalı sporcu karşısında iyi bir oyun ortaya koyan Mete, maçı 7-3 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.


Mete Gazoz, son 16'da 31 Temmuz Cumartesi günü TSİ 04.22'de Avustralyalı Taylor Worth ile mücadele edecek.

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