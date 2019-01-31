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Mete Kaan Demir 3,5 yıllığına Medipol Başakşehir'de

Spor Toto Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir, Almanya’nın Hannover 96 takımından transfer ettiği 20 yaşındaki kanat oyuncusu Mete Kaan Demir ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Almanya'nın Hannover 96 takımından transfer ettiği 20 yaşındaki kanat oyuncusu Mete Kaan Demir ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.


Başakşehir'in resmi internet sitesinden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Mete Kaan Demir ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı. Hannover 96'dan kulübümüze transfer olan 20 yaşındaki futbolcumuz, 2019-2020 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Eskişehirspor forması giymeye devam edecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Mete Kaan Demir için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza önümüzdeki sezon sonuna kadar forma giyeceği Eskişehirspor'da başarılar dileriz" denildi.

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