Mete Yarar'ın ‘Oyunun Sonu' adlı romanı raflarda

Mete Yarar'ın ‘Oyunun Sonu' adlı yeni romanı Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, ‘Son Gün' ve ‘Büyük İhanet' ile başladığı roman serisinin son kitabı ‘Oyunun Sonu'nda gerçek ile kurgu arasında okuyucuyu bu yaşananlara götürüyor. Son Gün'de İncirlik Üssü ile ilgili bir öngörünün kurgusal romanını okurken, Büyük İhanet'te 15 Temmuz'a gelinen süreci işlemişti. Yarar, Oyunun Sonu'nda 2020'ye giden süreçte yaşadıklarımızı ve olası yaşanacakları bir edebiyatçı duygusallığı ve bir asker gerçekliğiyle birleştirip, okuyucuya aktarmış. Kitapta, Fırat Kalkanı harekatının hazırlık süreci, Musul'da DEAŞ'ın elindeki rehinelerimizle ilgili hangi kurtarma faaliyetlerinin hazırlandığını, Zeytin Dalı Harekatı'nda PYD'nin nasıl hareket edemez hale getirildiğini, Afrin kent merkezinin bir günde nasıl alındığını, Kurgu karakterlerle anlatılan o kahramanların neler yaşadıkları, hissettiklerini, okuyacaksınız.

Kitabın sürprizi ise final bölümünde, “Ne yaşanacaksa 2020 yılında Doğu Akdeniz'de yaşanacak” diyen Yarar, Akdeniz'de yaşanan bir kurguyla kitabın ve serinin finalini yapıyor.

Kitapta, gerçek ile kurguyu okuyucu çok iyi ayırt edecektir. Ancak son yıllarda yaşadığımız birçok sıkıntının nedenini net bir şekilde anlayacaklar.

Kitabın mottosu ise geleceğe yönelik önemli bir iz taşıyor:

Devletler; çıraklığında oyuna gelir, kalfalığında oyun bozar, ustalığında oyun kurar...