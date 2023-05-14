Metehan Özbenim: "Türk iş insanlarına Çin'in kapıları ardına kadar açık"

Çin'in Şanghay kentinde kurulan ve kısa sürede geniş bir etkinlik alanına ulaşan “Turkish Gent's Network-Türk İşadamları Ağı”nın İstanbul ayağının koordinatörü Metehan Özbenim, platforma dair merak edilenleri anlattı. Özbenim, Çin'de ticari başarının sırrının dayanışmadan geçtiğini belirterek, "Türk iş insanlarına Çin'in kapıları ardına kadar açık" dedi.

Dünyanın en büyük nüfusa sahip ülkesi Çin, aynı zamanda dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi. Dünya piyasalarındaki malların büyük bölümünü Çin sanayi malları oluşturuyor. Bu da Çin'i iş insanları için olmazsa olmaz bir ülke haline getiriyor. Rusya ve Kanada'dan sonra üçüncü büyük yüzölçümüne sahip olan Çin, 22 eyalet, 5 özerk bölge ve 4 belediyeden oluşan yapısıyla kendine özgü bir ülke. Üstelik bu yapıların hepsi eyalet olarak kabul ediliyor. Çin'de eyaletlerin her biri nüfus, yüzölçümü ve oluşan ekonomik değer olarak ortalama bir Avrupa ülkesi ölçeğinde. Bu nedenle ekonomi ve ticari açıdan her biri bir ülke olarak değerlendirilebilecek potansiyele sahip. Bu da Çin ile ticari ilişkileri karmaşık hale getiriyor.

10 kişi ile başladı kısa sürede büyüdü

Şanghay'da 2020 yılında yaklaşık 10 kişiyle başlayıp 200 kişinin katıldığı önemli bir etkinlik kimliğine bürünen Turkish Gent's Network/Türk İşadamları Ağı, bu karmaşayı aşmada Türk iş insanlarına fırsat sunuyor. Girişimin İstanbul koordinatörü Metehan Özbenim, girişimin başarısının sırrını ve yeni hedeflerini anlattı: “Dünyanın en büyük ekonomisi Çin'e gelmiş olan Türklerin birbirlerini tanıyıp, işlerini büyütüp, yeni iş imkanlarını konuşabilmek için bir platforma ihtiyaçları vardı. Turkish Gent's Network, bu beklenti ve ihtiyaca cevap verdiği için kısa sürede büyüdü.”

Yeni rota Endonezya'nın başkenti jakarta

Etkinliğin Pekin ve Çin'in güneyinde de düzenlenmeye başladığını belirten Metehan Özbenim, platformun yeni rotasını ve yol haritasını da açıkladı:

“Turkish Gent's Network'ün Çin ve İstanbul ayakları tamamlandı. Buralarda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde önemli kazanımlar elde ettik. Birçok yeni anlaşma ve işbirliğini temelleri atıldı. Hem iş insanlarımız hem de ülke ekonomimiz kazandı. Bu da bizi cesaretlendirdi. Networking platformumuz için yeni rotamız Endonezya'nın başkenti Jakarta. Jakarta dışında ABD ve Avrupa'daki Türkiye temsilcileri ile Türk işadamlarıyla da görüşme halindeyiz. Bu platformu Türk iş insanlarının olduğu tüm ülkelere yaymayı hedefliyoruz."