Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'ne yıldırım düştü

Bölge Müdürlüğüne yıldırım düştü. Misafirhanenin çatı katına düşen yıldırım paniğe neden oldu. Yıldırımın düşmesiyle birlikte otomatik söndürmesi sistemleri devreye girerek yangın paniği alarmı verdi.

Olay saat 13.30 sıralarında Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünde bulunan misafirhanenin çatı katına Yıldırım düşmesiyle meydana geldi. Misafirhanenin çatı katına düşen yıldırım kısa süreli paniği neden oldu. Çatı katına düşen yıldırım meteoroloji bölge Müdürlüğünde yangın alarmı vererek kısa süreli paniğe sebep oldu. Alarm ve ihbar üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yıldırımın düşmesiyle yangının oluşmaması olası bir faciayı önledi.