Müjdat Gezen'in mahkemedeki ifadesi sürüyor.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında bir programındaki söylemleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Metin Akpınar ve Müjdat Gezen sabah saatlerinde polis eşliğinde adliyeye getirildi. Savcılık sorguları yaklaşık 1,5 saat süren Akpınar ve Gezen adli kontrol İstemiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkemede ifade veren Metin Akpınar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Müjdat Gezen'in mahkemedeki ifadesi sürüyor.