İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Metin Akpınar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle mahkemede ifade veren sanatçı Metin Akpınar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Müjdat Gezen'in mahkemedeki ifadesi sürüyor.


Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında bir programındaki söylemleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Metin Akpınar ve Müjdat Gezen sabah saatlerinde polis eşliğinde adliyeye getirildi. Savcılık sorguları yaklaşık 1,5 saat süren Akpınar ve Gezen adli kontrol İstemiyle mahkemeye sevk edildi.


Mahkemede ifade veren Metin Akpınar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Müjdat Gezen'in mahkemedeki ifadesi sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.