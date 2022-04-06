Metin Öztürk adaylık başvurusunu yaptı

Öztürk, "Galatasaray hiçbir zaman yalnız kalmaz" dedi.

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da aday olan Metin Öztürk başvurusunu yaptı. Öztürk, Nef Stadyumu'nda bulunan divan başkanlığına gelerek imzalarını teslim etti ve adaylığını resmiyete kavuşturdu. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Metin Öztürk, "Galatasarayımız için hayırlı olsun. Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasın. Onlar sahada coşturacak, biz de finans ve gerisini halledeceğiz. Gördüğünüz gibi kalabalık bir ekiple hazırız. Cuma günü saat 14.00'te de listelerimizi vereceğiz. Şu an imzalarımızı teslim ettik. Resmi adaylık sürecimiz başladı" diye konuştu.

"Galatasaray hiçbir zaman yalnız kalmaz"

Galatasaray'da adayların her zaman çıkabileceğini söyleyen Öztürk, “Galatasaray hiçbir zaman yalnız kalmaz. Galatasaray markasının bize ihtiyacı yok ama biz üstümüze düşen görevi yapmak için buradayız. Listelerle ilgili bir sorun olduğunu zannetmiyorum. Şu ana kadar bildiğim kadarıyla ben ve Hamamcıoğlu adaylıklarını açıkladı. Zaten 7-8 ay önce bir seçim sürecinden çıktığımız için liste yapmakta bir sorun yok. Şu an yönetim ve kurulları bitirdik, AŞ'leri tamamlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Aday sayısının seçim sonuçlarını değiştiren bir kavram olduğunu düşünmüyorum"

İki adaylı seçimi değerlendiren Metin Öztürk, "Bundan evvel Mustafa başkan 2 adaylı erken seçimde Dursun Özbek ile yarıştığı seçimi 80 oy ile kazanmıştı. Sonra 4 adaylı bir seçimde diğer 3 adayın toplamından fazla oy aldı. Aday sayısının seçim sonuçlarını değiştiren bir kavram olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray Genel Kurul Üyeleri mutlaka her şeyi inceleyip karar verirler. Bizim en önemli özelliğimiz Galatasaray Lisesi gibi bir ocaktan çıkmış olmamız. Onun için kimse ezbere oy kullanmaz" ifadelerini kullandı.

"Bu iş hazırlıksız olmaz"

Metin Öztürk, seçim takvimini de değerlendirerek, "Seçim takvimini erken ya da geç diye değerlendiremem. Dernekler kanunu var. Ona göre açıklandı. En önemlisi herkesin gözden kaçırdığı en son genel kurulda 2022 bütçesi ret oldu. 2022 bütçesinin olmadığı bir ortama geliyoruz. Her bir günün ve saatin kıymetli olduğu bir ortama geliyoruz. Eğer 45 günlük bir hazırlıkla 5.1 milyarlık borcu temizleyecek varsa biz hemen geri çekileriz. Gerek Hamamcıoğlu gerek bizim ekip yıllardır bu işe hazırlanıyor. Bu iş hazırlıksız olmaz. Onun için 30 Nisan olmasaydı da 14 Mayıs olsaydı, 21 Mayıs olsaydı da ne fark ederdi, bilmiyorum. Bu bir bahane. Onun için yönetim doğru bir karar almıştır. Burak Elmas başkanımız başta olmak üzere tüm ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu süreci uzatmadan, bir yargı sürecine taşımadan Galatasaray'ın önünü engellemeden açtılar. Bundan sonraki seçim 2024 Mayıs'ta. Belki Burak başkanımız o tarihte kendi ekibiyle yada başka bir ekipte tekrar seçime girecektir. Onun için 2 yıldır, 3 yıldır hazırlığı olmayan birinin süre kısaydı, 10 gün daha olsaydı ekip çıkaracaktık bana değişik geldi" açıklamasını yaptı.

Galatasaray'daki ayrışmayla ilgili olarak Öztürk, "Kesinlikle. Ben birinci sandıktayım. Ekibimizi görüyorsunuz. Kıdemli Galatasaraylılardan oluşuyor. Finansı çözecek iş insanlarından oluşuyor. Bu ayrışma son 5-6 yıldır gerçekleşti. Bugün sizlerle burada toplantı yapıyor olmak bile aslında ayrışmanın kalktığını gösteriyor. Geçen seçim döneminde toplantıyı kamyonların arasında yapmıştık. Burak başkan ve ekibine teşekkür ediyorum. Biz sizlerle medeni ortamda buluşmamızı sağladıkları için. Demekki Galatasaray'da bundan sonraki süreçte bu kutuplaşma kalkacak. Ben bugün bunun miladı olarak görüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.