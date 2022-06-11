Metin Öztürk: "Cumhuriyetimizin 100. yılında her dalda kupaları kaldırma zamanı"

Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek'in yönetim kurulunda yer alan Metin Öztürk, "Cumhuriyetimizin 100. yılında sadece futbolda değil, her dalda kupaları kaldırma zamanı. Yaşasın Galatasaray" dedi.

Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek oldu. Özbek daha sonra ekibiyle birlikte Galatasaraylılar Derneği'ne gitti. Dernekte Dursun Özbek'in yönetim kurulunda bulunan Metin Öztürk, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Galatasaray için keyifli bir akşam olduğunu söyleyen Öztürk, "Tam zamanı. Her şey için tam zamanı. Cumhuriyetimizin 100. yılında sadece futbolda değil, her dalda kupaları kaldırma zamanı. Yaşasın Galatasaray. Sarı da bizim, kırmızı da bizim. Onlar da kazansaydı, biz de kazansaydık sarılıp, öpüşecektik. Bugün de böyle oldu. Galatasaray bayramını kutluyoruz" ifadelerini kullandı.