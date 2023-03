Metin Öztürk: "Topluma karşı görevlerimizi yerine getiriyoruz"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, topluma karşı görevlerini yerine getirdiklerini söyleyerek, "Galatasaray'ın sadece sportif kasları değil, zaten var olan sosyal kasları maalesef bu üzücü olayla daha da gelişti" dedi.

Galatasaray'ın depremzedelere yardım için Galatasaray Lisesi'nde düzenlediği müzayedenin ardından Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Öztürk, topluma karşı görevlerini yerine getirdiklerini söyleyerek, "Galatasaray, her alanda olduğu gibi bu konuda da öncü oldu. Dursun Başkanımızın liderliğinde 'Birlikte 1905' diyerek bir sonraki merhaleye geçtik. Önce gıda yardımları yaptık. 100. tırımızı bölgeye ulaştırdık. Arkasından konteyner konusunda taraftarımızdan, üyelerimizden inanılmaz bir destek aldık. 500 konteyner Galatasaray, 500 konteyner de Nef Vakfı verdi. Bunların yerleri tahsis edildi. Bir kısmı kuruldu, diğerleri de en kısa zamanda monte edilecek. Bir sonraki merhalede artık kalıcı konutlar ve okul yapacağız. Bugün 17 milyon TL bağış yapıldı. Daha devam edecek. Hedefimiz bunu 250-300 milyon TL'ye taşıyarak 250 kalıcı konutu ve 8-10 derslikli 10 okul yapmak. Büyük bir üzüntü yaşadık. Bundan sonra da maalesef farklı doğal afetler olacak. Artık Galatasaray'ın sadece sportif kasları değil, zaten var olan sosyal kasları maalesef bu üzücü olayla daha da gelişti. Artık daha organize olacağız. Belki en öndeydik, çok hızlıydık ama yeterli değil. Bir can bir candır. İnşallah bundan sonra daha organize vaziyette, Türkiye'nin her coğrafyasında sporcu kaslarımız dışında görevimiz olan sosyal kaslarımızla da tüm Türkiye'nin yanında olacağız" diye konuştu.