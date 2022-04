Metin Öztürk: "Türk bir teknik direktöre karar verirsek düşündüğümüz kişi Okan Buruk"

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, Domenec Torrent ile çalışmamaları durumunda planlarıyla ilgili olarak, "Türk bir teknik direktöre karar verirsek, bizim düşündüğümüz teknik direktör Okan Buruk'tur" dedi. Öztürk, futbol takımının en az 7-8 transfere de ihtiyacı olduğunu söyledi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine seçim süreci, projeleri ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Geçen yıl yapılan başkanlık seçimini gerçekçi oldukları için kaybettiklerini söyleyen Öztürk, "Biz o seçimi rasyonalist olduğumuz için kaybettik. Gerçekçi yaklaştığımız için kaybettik. Bugün gene popülizmden uzak aynı gerçekçilikle hazırlanıyoruz. 43 yıldır iş adamıyım. 2 dönem GSYİAD başkanlığı yaptım. Benden önce 3 dönem İsmail Sarıkaya başkanlığı yaptı. İş adamı bakış açısıyla geldiğiniz zaman, sorunları çözmeye odaklanırsınız, seçimi kazanmaya değil. Bugün yaptığımız liste de zaten 2-3 değişiklik dışında eski listenin aynısı. Diğer listenin ise tamamen değiştiğini görüyorsunuz. 1500 oy alıp, listeyi tamamen değiştiriyorsanız demekki kimse görev teklifini kabul etmemiş manasındadır. Projeleriniz onları heyecanlandırmamış ki görevi kabul etmemişler. Biz 3. sırada olduğumuz halde bizim ekibin tamamı aynı heyecanla devam ediyor. Biz seçim bittikten sonra da her hafta beraber maça gittik, yemekte buluştuk, divanlarda buluştuk. Bizim tek aşkımız Galatasaray. Biz hiçbir zaman seçim kazanmak için bir liste yapmadık. O kutsal görev bize verilirse, o işin altından kalkmak için bir liste yaptık. Hazırlığımız da bu yönde. Listeye bakıyorsanız, ağırlıklı bölümü bu 5.1 milyar borcu düşünerek, finansal tarafta. Bir diğer tarafta da hedef şampiyonluk. Kulübü küçülterek o şampiyonlukları yakalama şansınız da yok. Biz hem kulübü büyüteceğiz hem şampiyonları yapacağız hem de o borçları Allah'ın izni ile kaldıracağız" diye konuştu.

"Galatasaray'ın en az 7-8 transfere ihtiyacı olduğu çok net"

Göreve gelmeleri halinde ilk önce Teknik Direktör Domenec Torrent ve ekibinden futbolcuların son durumlarını öğreneceklerini belirten Metin Öztürk, "10 da kiralıktan dönen oyuncumuz var. Galatasaray'ın en az 7-8 transfere ihtiyacı olduğu çok net. Bununla ilgili kendilerinin düşündükleri alternatifler ne var, onlara bakacağız. Sonra bu kadroyu bir an önce oluşturmak açısından çalışmalarımıza devam edeceğiz. Arkasından da bu hoca ve teknik ekiple mi, başka bir hoca ve teknik ekiple mi biz şampiyonluğa ulaşırız, onu kendi aramızda tartışacağız. Hızla o adımları atıp, transferleri tamamlayacağız. Zaten bunları yapmadan şampiyonluk hedefine gidemezsiniz" şeklinde konuştu.

"Kasa kolaylıklarıyla bu 5.1 milyar borca gelindi"

Mali yapıyla ilgili yapacaklarını anlatan Metin Öztürk, "Kulübün bu sene yıl sonuna kadar 600 milyon TL açığının olduğunu söylediler. Haziran sonuna kadar da çok ciddi bir ödemeden bahsettiler. Bunu gayrimenkul satacaksanız, genel kuruldan izin almanız lazım. Nasıl yapacaksınız? Biz cebimizde parayla Bankalar Birliği'ne gideceğiz. Formülü onlara soracağız. Kasada bu kadar açık var, biz size bunu teminat olarak yatıralım, siz kulübümüze köprü kredi açar mısınız, yoksa yeni Ribery vakalarına hazır mı olursunuz diyeceğiz. Cebinizde paranız varsa bunları çözmek kolay. Çünkü asıl iş kasa kolaylığı değil, zaten kasa kolaylıklarıyla bu 5.1 milyar borca gelindi. Ama gününüzde çeviriyor olmanız lazım. Bu futbolcuların paralarını ödemezseniz, hepsi serbest kalır. Yani siz 1 milyon Euro'yu ödeyemediğiniz, futbolcunuz serbest kaldı, 14 milyon Euro'luk gelirden oldunuz. Dediniz ki, 'Bak ben böyle aslan gibi Galatasaraylıyım hiç kasa kolaylığı yapmam, adam gerekirse çöp olsun, takım 12. sırada olsun ben kurallara uyarım'. Biz kuralları esnetelim demiyoruz. Kurallar içinde Galatasaray'ın nasıl ileri götüreceğimizi yönetim kurulumuzla, teknik heyetimizle bir diğer tarafta da Bankalar Birliği ile konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Riva projesinde yapacaklarını aktaran Öztürk, "Bakın ben seçilmedim, adayım. Seçilmiş gibi hafta sonu 10 saati Riva'da geçirdim. Niye? Bir finansal şirketinin CEO'su arkadaşım vardı, bana bir model önersin diye. Çünkü net olan bir şey var. Orada yapılmamış 650 tane villa var. Bitmemiş 80 tane dükkan var. Bunların yüzde 20'si Galatasaray'a ait. 130 tane villa Galatasaray'ın. Topladığınız zaman 1.5 milyar TL ediyor. Siz o 1.5 milyarı genel kurulun onayına sunarak, bir proje halinde genel kurulun önüne getirirseniz, kasa kolaylığına ihtiyacınız kalmaz. Hatta yeni gayrimenkuller alırsınız. Bizim en önemli projemiz elimizdeki gayrimenkulleri satmak değil, üstüne yeni gayrimenkuller ilave etmek. Bunun neresi popülizm? Sektörümde 10 tane şirket yarışıyor, 9'u yabancı. Geçen sene 2 tanesi battı. Ben geçen sene zarar edeceğimi görüp yüzde 70 küçüldüm, bugün yüzde 600 büyüdüm. Popülist olsam ben de batardım. Popülist diyenlerin popülist kavramının anlamından haberi yok. Biz Galatasaray'ı birleştirmeye geliyoruz. Biz kutuplaştırmaya gelmiyoruz. 2 adaya baktığınız zaman zaten 30 Nisan'dan sonraki Galatasaray ile ilgili net bir düşünceniz olur" değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni gayrimenkuller ilave edeceğiz"

Galatasaray'da 2 yıl, 1 ayda yapmayı planladığı en önemli şeyin, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak olduğunu vurgulayan Metin Öztürk, "Yaparsam herhalde heykelimi dikerler. Bu da borcunu ödemekle olur. Biz o tarih içinde ya borcumuzu ödeyeceğiz ya tünelin ucu gözükecek. Yani borçları ödeyeceğin projeleri sonlanma aşamasına gelecek ve biz ondan sonra gelecek 3 yıla talip olacağız. Bu da aynen bundan önceki Selahattin Beyazıt başkanımın Riva'yı bize bırakması, Dursun Özbek başkanımın Riva'yı Emlak Konut ile geliştirme projesi içinde getirmesi, Mustafa Cengiz başkanımın Kemerburgaz'a geçemediğimiz için Florya'yı o projeden ayırması, Burak Elmas başkanımın Galatasaray Adası'yla ilgili projelerde işin takipçisi olması, adada mesela Duygun Yarsuvat başkanım, arkasından Dursun Özbek başkanım arkasından Mustafa Cengiz başkanım ve arkasından Burak Elmas başkanımla tamamlanan bir süreçtir. Bizde devamlılık esastır. Onun için biz yeni gayrimenkuller ilave edeceğiz. Yeni gelir kaynakları yapacağız. Yani bizim amacımız elimizdeki satmak değil. Elindeki tabi ki çok değerlendiyse bunu farklı bir yapıyla, yani Galatasaray'ın en yüksek ranta ulaşacağı yapıyla yapar, yeni gayrimenkullerin sahibi olursunuz. Mesela bizim hedeflerimizden birisi de, kimse Büyükçekmece'den bahsetmiyor. Çekmece'yi bir anda altyapıyla ilgili bir futbolcu fabrikası haline getirmek" dedi.

"Tecrübeyle gençliği harmanlamak lazım"

Futbol takımı ile ilgili projeler için ise Öztürk, "Yaşlı bir takımla oynamak yerine daha genç bir takımla oynamak her zaman daha iyidir. Enerji verir, dikine oynar. Ama bütçeniz çerçevesinde bakıp da takımın yarısını gençleştirdiğinizde onlara abilik edecek kimse kalmaz. Yani tecrübeyle gençliği harmanlamak lazım. 5 tane değil de 2 tane genç futbolcu alınsaydı, tabi tek konu o değil federasyon, hakemler, bir sürü başka konu var ama Galatasaray daha yarışmacı bir takım olabilirdi. Bizim planımız Çekmece'ye altyapıyı taşımak. Şu an herkes bir Altınordu örneğinden bahsediyor. Onun gibi bir oyuncu fabrikası haline getirip oradan bir tane oyuncuyu A Takıma alıp aynı zamanda bir scout ekibiyle Avrupa'yı tarayıp oradaki Türklerden bir oyuncuyu da A Takım'a alıp, hazmede hazmede gitmek. Ana planımız bu. Tüm bunları tamamladığınızda Galatasaray sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da yarışmacı olacaktır. Şu an zaten bu sene biliyorsunuz Avrupa'ya da gidemiyoruz. Dolayısıyla ana hedef şampiyonluk. Şampiyon olursanız. Seneye forma anlaşmanız var. Yenileniyor. Başka bir paradan yenilenir. 12. sıradaysanız başka bir paradan yenilenir. Stadın isim hakkı, 10 yıl biliyorsunuz Türk Telekom'daydı. 1 yıl daha rahmetli Mustafa Cengiz başkan döneminde uzatıldı. Bitti, sponsor bulamadık. Erdem Timur müthiş bir Galatasaraylı, sponsor oldu. Bu anlaşma 1 yıl, 1 yıl, 1 yıl, 1 yıl giden bir anlaşmadır. Ama siz oraya bir uluslararası markayı koyabilirseniz, Erdem Timur o stat isim sponsorluğu için ayırdığı parayı gene Galatasaray'ın başka branşlarına katkı sağlamak için kullanacak. Kendisiyle sık sık görüşüyoruz. Harika bir Galatasaraylı. Bu sadece ben gelirsem değil, diğer aday gelirse de aynı şey gerçekleşecek. Ama bizim acilen uluslararası bir markayı stat isim sponsoru olarak getirmemiz lazım. Bu da yaklaşık 400-500 milyon TL'lik ilave bir kaynaktır. Bakın geçen sene Galatasaray Token'dan 16 milyon Dolar almış. Bunlar hep Galatasaray markasıyla yapılan kaynaklar. Belki bu modellemeyle bizim dönemimizde basket sahasını bitireceğiz. Basketbol çok önemli. Yani bizim futboldan sonra en önem verdiğimiz branşımız basketbol. Şu an NEF ile Erdem Timur'la harika bir sinerji yakalandı. Ama bunu salonla taçlandırmanız lazım. Yani bir salonla ve bir altyapıyla taçlandıramazsanız bu başarılar kısa vadeli olur" diye konuştu.

"Çok amaçlı bir salon olacak"

Stadın yanında bulunan salon projesinin çok amaçlı olacağını ifade eden Metin Öztürk, "İkinci çevreyolunun üstünde, birinci çevreyoluna yakın, üçüncü çevreyoluna yakın, havaalanına bu kadar yakın bir alan sadece maçtan maça değerlendirilen bir yer olmayacak. Orası hem basketbol takımımızın hem voleybol takımımızın ama altında da 24 saat değerlendirilecek bir showroom, bir kültür sanat merkezi tarzında değerlendireceğimiz bir yer olacak. Şimdiden onun projelerini biz bitirdik kendi içimizde. Tekrar Sarıyer Belediyesi ile görüşeceğiz. Şükrü Genç Başkan ile görüştük geçen seçim döneminde. Hukuk çerçevesinde elinden gelen yardımı yapacağını söyledi. Çünkü biz oraya 5 sene önce 10 milyon TL harç bedeli ödemişiz. Salonu yapamadığınız zaman devletle tekrar davalık oluyorsunuz, çatıdan dolayı. Çünkü biz oraya salon yapacağız diye çatı davasından devlet vazgeçmişti. Biz bu karambollerin hepsini en kısa zamanda temizleyeceğiz. Projelerimiz hazır. Herhalde belediyeyle en geç 7-8 ay içinde bu sorunları çözer, sene sonuna kadar umarım ki oranın temelini atmış oluruz" dedi.

Mecidiyeköy'de bulunan bina için yapacaklarını anlatan Öztürk, "Riva'dan elde ettiğimiz kaynakla, Mecidiyeköy'deki yeri bir an önce bitirip bir rezidans halinde belki uzun vadeli kiralamalarla, Galatasaray'ın ciddi gelir getirecek bir model düşünüyoruz. Aynı şekilde Florya'da da, Florya'yı satmak değil, orada şu an kullandığımız ama tapusu devlete ait olan, şu an Emlak Konut'ta olan arazileri mümkünse satın alıp, o alanın tamamı 60 dönüm, Galatasaray'ın tapulu haline getirip orada proje planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Adası'nın kendisi için önemli olduğunu söyleyen Öztürk, "Ada konusuna geldiğinizde de benim rahmetli babam 30 sene adanın müdürlüğünü yaptı. Ben orada doğdum, orada büyüdüm. Çok önemli. Yarın istediğiniz gün orayı kazmayı vuramıyorsunuz. Bunun bir tarafında Anıtlar Kurulu var. Bir tarafında Boğaziçi İmar var. Orada da Dursun Özbek başkanımla istişareler halindeyiz. Onun için burada ciddi bir tecrübesi, deneyimi, ikili ilişkileri var. Konu Galatasaray olunca şahsi çıkar olmadığı için de zannediyorum Anıtlar Kurulu da, Boğaziçi İmar da hızlıca destek olacaktır. Onlar da 5-6 ayda biter. Biz daha çok bir sosyal tesis formatında, lüks bir tesisten bahsetmiyorum. Kalamışımız formatında bir yeri 6-7 ay sonra kazmasını vurur, 3-4 ayda bitiririz" şeklinde konuştu.

"21 tane sponsorla amatör branşlara geliyoruz"

Amatör şubeler için 21 tane sponsorlarının hazır olduğunu ifade eden Metin Öztürk, "Şimdi tabii gönül istiyor ki Erdem Timur'la yakaladığımız basketboldaki başarıyı diğer branşlara da aktaralım. Bu çok kolay değil. Sonuçta 10-20 tane Erden Timur yok. Bir tane var. Belki biz onların sayısını çoğaltma derdindeyiz. Ama bizim en güçlü kasımız sponsorluklar. Biz 21 tane sponsorla amatör branşlara geliyoruz. Bazısı 100 bin lira verecek, bazısı 500 bin lira verecek, bazısı 1 milyon TL verecek. Ama 21 sponsorla herhalde hazır olan tek adayız. Çünkü bundan önceki süreçlerde de bu sponsorluklara zaten aracılık ettik" açıklamasında bulundu.

"Türk bir teknik direktöre karar verirsek düşündüğümüz kişi Okan Buruk'tur"

Teknik Direktör Domenec Torrent ile devam etmemeleri durumda planlarını da açıklayan Öztürk, "Biz Türk bir teknik direktöre karar verirsek, bizim düşündüğümüz teknik direktör Okan Buruk'tur. İleride istikbal vadedecek birini şu an Galatasaray'a koyamazsınız. Galatasaray ham bir meyveyi işleyecek bir yer değil. Galatasaray bir yıldızlar topluluğu. Galatasaray'da ancak şampiyonluğa koşarsınız. Başka hedefiniz olmaz" diye konuştu

"Eylülün son haftası tüzüğü yapacağız"

Yapılması gereken Bütçe Genel Kurulu ve Tüzük ile ilgili de konuşan Metin Öztürk, "Eylülün son haftası tüzüğü yapacağız. Bakmak lazım ama herhalde Dernekler Masası'na başvurduktan sonra 3-4 hafta gerekiyor. Onda da bütçe genel kurulu yapacağız. Bütçe genel kurulda hiçbir sıkıntı yaşamayız. Çünkü Burak Elmas ve ekibinin hazırladığı bütçeyi sunacağız. Tahmin ediyorum kendi hazırladıkları bütçeye katkı sağlayacaklardır. Biz de katkı sağlayacağız. İki dakikada geçer" dedi.

"Yasal hakkını kullanıyorlar, bunun kadar da doğal bir şey yok"

Genel kuruldaki idari ibrasızlığa yönelik mevcut yönetim kurulu üyelerinin ibrasızlık kararının kaldırılması için açtığı dava ile ilgili olarak ise Öztürk, "30 Nisan'daki seçimi örseleyen bir konu değil. Kendilerinin bir haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar. Yasal haklarını kullanıyorlar, çok normal. Burak Elmas Başkan kötü niyetli olsaydı mahkemeye başvurur tedbir kararı isterdi. Seçime kendisi de girerdi. Demek ki Burak Elmas Başkan'ın amacı işi karıştırmak değil, kendi yasal hakkını kullanmak. Bunun kadar da doğal bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"3500'ün altında bir katılım olacağını düşünmüyoruz"

30 Nisan'da yapılacak seçime bütün üyeleri davet eden Metin Öztürk, "Şu an eldeki yönetim kendisinin olmayacağı bir seçim tarihi alırken, şu kazansın, bu kazansın diye bir seçim takvimi açıklamamıştır. Çünkü kimlerin aday olacağını bilmiyor. Bir önceki seçimde 5 tane aday çıktı. Bu tamamen bir an önce seçimi yapalım, Galatasaray'ı bu kaostan kurtaralım diyedir. Herkes arkasında bir niyet okuyabilir. O tarihte değil, bu tarihte olsaydı ben kazanırdım, şu tarihte olsaydı bir şey... Bu bir hizmet yarışı. 30 Nisan'a seçim konmuş. Galatasaraylılar ne yapacaklar? Cuma akşamından değil, cumartesi öğleden sonra tatillerine gidecekler. Merak etmeyin, Galatasaray üyeleri, eğitim seviyesi yüksek ve kulüplerine sahip çıkan bir üye kadrosuna sahip. Biz 3500'ün altında bir katılım olacağını düşünmüyoruz. Galatasaray bizimle beraber kucaklayıcı, projeleri olan, şampiyonluklara giden bir rota seçecek diye tahmin ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.