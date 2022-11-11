Metin Öztürk: "Umarım güzel bir maç olur"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, takımın çıkışta olduğunu söyleyerek, "Başakşehir de öyle. Umarım güzel bir maç olur. Galatasaray, şampiyonluğa giden yolda bir engeli de sakatlıksız, sorunsuz geçer ve Dünya Kupası arasına keyifle gireriz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Kurada Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü ile eşleşti. Kurayı basın mensuplarına değerlendiren Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Elemeler devam ettikçe sayılar azalıyor. Rakipler güçleniyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın bizim için en önemli tarafı spor barış, dostluk tarafının en önemli simgesi. Kastamonuspor ile oynadık, Ofspor ile oynadık, şimdi Keçiörengücü ile oynuyoruz. Kendi ligimiz dışında Türkiye'nin dört bir yanından sporcu dostları ağırlıyoruz. Süper Lig'de derin bir kadro ile mücadele ediyoruz. Bu sene bu konuda bizler gerçekten şanslıyız. Dursun başkanımız liderliğinde müthiş bir ekip kuruldu. Fakat oynatamadığımız, deneyemediğimiz birçok oyuncumuz oluyor. Türkiye Kupası sebebiyle hem Süper Lig'de hem Türkiye Kupası'nda zirveye doğru ilerliyoruz. Bu oyuncularımızı oynatıyoruz. Aman sakatlık olmasın. Mathias Ross nazara geldi, en son maçta sakatlandı ve iki ay yok. Bizim için sporcu sağlığı kazanmak kadar önemli. Onların her biri ekmeklerini bu sayede kazanıyorlar. Umarım Mathias kısa sürede aramıza katılır. Çok geçmiş olsun" diye konuştu.

"Şu an takım çıkışta"

Spor Toto Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir ile oynayacakları maça da değinen Öztürk, "Başakşehir olması ayrı önem arz ediyor ama her maç 3 puan. Giresun'a kaybettik 3 puan kaybettik. Başakşehir'i yenersek 3 puan alacağız. Sonunda kimi yendiğiniz, kime kaybettiğinize bakılmıyor. Zirvede bitirip, bitirmemek önemli. İki sene önce eşit golle ikinci olduk ve Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik. Şu an takım çıkış trendinde. Başakşehir de öyle. Umarım güzel bir maç olur. Galatasaray, şampiyonluğa giden yolda bir engeli de sakatlıksız, sorunsuz geçer ve Dünya Kupası arasına keyifle gireriz" şeklinde konuştu.